HaberlerGaleriSon dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! İşte gün gün coronavirüs belirtileri...
Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! İşte gün gün coronavirüs belirtileri...
Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde kişinin enfekte olduğu 734 bin kişinin hayatını kaybettiği coronavirüs pandemisi ile ilgili son dakika açıklama geldi. The American Journal of Emergency Medicine'da yer alan makaleye göre coronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma, koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomların görüldüğü corona virüs salgınının yeni belirtisi ortaya çıktı. İşte coronavirüsün yeni belirtisi ve gün gün coronavirüs semptomları...
Giriş Tarihi: 10.08.2020
12:35
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
14:25
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