Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!
Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bugün yaşanan bir son dakika gelişmesi ile uçak kazası yaşandığı duyuruldu. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten havalanan Boeing 707 tipi bir kargo uçağı Sefadeşt kırsalında düştü. Kaza sonrasında bölgeye gelen ekipler ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettiler.
Giriş Tarihi: 14.01.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 12:14