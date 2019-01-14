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Son Dakika Haberi: 'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bugün yaşanan bir son dakika gelişmesi ile uçak kazası yaşandığı duyuruldu. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten havalanan Boeing 707 tipi bir kargo uçağı Sefadeşt kırsalında düştü. Kaza sonrasında bölgeye gelen ekipler ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 12:14
Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalındaki kazadan son dakika görselleri gelmeye devam ediyor...

Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü.

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Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten havalanan Boeing 707 tipi bir kargo uçağı düştü.

Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

Uçakta 16 kişi olduğu aktarıldı. Uçağın, başkent Tahran'ın batısında yer alan Kerec'teki Feth Havaalimanı'na inmek için alçalmaya geçtiği sırada düştüğü belirtildi.

Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

Kazanın ardından Ordusu açıklama yaptı ve uçakta 16 kişinin bulunduğunu ve uçağın İran Ordusu'na ait olduğunu belirtti.

Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Son Dakika Haberi: İran'daki uçak kazasında ölü sayısı artıyor!

Kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve bir kişinin ağır yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.

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