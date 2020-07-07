HaberlerGaleriSon dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor
Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor
Japonya'da cumartesi günü başlayan şiddetli yağışın ardından ülke felaketi yaşıyor. Şiddetli yağış sonrasın medyadan gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıktı, kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Nehirlerin taştığı, ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı bilgisi gelirken edinilen son dakika habere göre; meteorolojiden 3 eyalet için acil durum uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 07.07.2020
09:51
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020
09:54
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