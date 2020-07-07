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Son dakika haberi: 'da felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

'da cumartesi günü başlayan şiddetli yağışın ardından ülke felaketi yaşıyor. sonrasın medyadan gelen nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıktı, kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Nehirlerin taştığı, ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı bilgisi gelirken edinilen son dakika habere göre; meteorolojiden 3 eyalet için acil durum uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 07.07.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 09:54
Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

'dan ürküten görüntüler geliyor. Cumartesi günü başlayan şiddetli yağışların ardından meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Nehirlerin taştığı ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Japonya'da binlerce haneye elektrik verilemedi. Edinilen son dakika habere göre; 3 eyalet için acil durum uyarısı yapıldı.

Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

'da cumartesi başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Kayıp 12 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bugün uyarısı yapılan eyaletlerde nehirler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi.

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Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

'nın güney batısındaki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı felaketin dördüncü gününde 52'ye yükseldi. 2 kişinin bitkisel hayatta olduğu belirtilirken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

3 EYALET İÇİN ACİL DURUM UYARISI

Meteoroloji Ajansı, bu sabah Fukuoka, Saga ve Nagasaki eyaletlerinin bazı bölümlerinde şiddetli yağmur beklendiğini duyurarak acil durum uyarısı yayınladı.

Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

Fukuoka eyaletindeki bir ilkokul ve geçici tahliye merkezi olarak belirlenen bir kamu binasının sular altında kaldığı öğrenilirken, mahsur kalan 242 kişinin kurtarılması için bölgeye SDF personelinin sevk edildiği açıklandı.

Son dakika haberi: Japonya'da sel felaketi! Ürküten görüntüler geliyor

Ayrıca birçok işyeri ve ev de sularına teslim oldu. Acil durum uyarısının derecesini öğlen itibariyle "uyarı"ya düşüren otoriteler, buna rağmen sakinleri heyelan ve sel ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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