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Haberler Galeri Son dakika haberi... NATO'dan 2 ülkeye sıcak mesaj: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı! Finlandiya ve İsveç...
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:48

Son dakika haberi... NATO'dan 2 ülkeye sıcak mesaj: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı! Finlandiya ve İsveç...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı sonrası, Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılma isteklerini tüm dünyaya duyurmuştu. Süreci hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini belirten iki ülke yetkililerine ise Rusya, sınır bölgelerindeki askeri güçleri artıracaklarını açıklayarak karşılık vermişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yeni yaptığı açıklamada iki ülkeye yeşil ışık yaktı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Son dakika haberi... NATO’dan 2 ülkeye sıcak mesaj: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı! Finlandiya ve İsveç...

Son dakika haberi! Rusya Ukrayna savaşı sonrası, Rusya'nın bölgesel emelleri karşısında kendini 'NATO koruması' altına almak isteyen Finlandiya ve İsveç'e sıcak mesaj geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapmaları halinde çok sıcak karşılanacaklarını, üyelik süreçlerinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

Son dakika haberi... NATO’dan 2 ülkeye sıcak mesaj: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı! Finlandiya ve İsveç...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosundaki siyasi gruplara Ukrayna'daki son durum hakkında bilgilendirme yapmak için Brüksel'deki parlamento binasına geldi ve görüşme öncesinde AP Başkanı Roberta Metsola ile gazetecilere açıklama yaptı.

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Son dakika haberi... NATO’dan 2 ülkeye sıcak mesaj: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı! Finlandiya ve İsveç...

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmak istemeleri halinde üyelik sürecinin ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, şunları söyledi:

"NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı Finlandiya ve İsveç'in alacağı bir karardır. Eğer üyelik başvurusu yapmaya karar verirlerse Finlandiya ve İsveç NATO'da çok sıcak bir karşılama bulacaktır. Finlandiya ve İsveç bizim en yakın ortaklarımız, güçlü ve olgun demokrasilerdir, AB üyeleridir ve biz bu iki ülkeyle uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz"

Son dakika haberi... NATO’dan 2 ülkeye sıcak mesaj: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı! Finlandiya ve İsveç...

"Bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarını karşıladığını, NATO ile uyumlu olduklarını biliyoruz. Birlikte eğitim ve tatbikatlar yapıyoruz. Birçok operasyon ve misyonda birlikte çalıştık. Başvuru yaparlarsa hoş karşılanacaklardır. Sürecin hızlı olmasını bekliyorum. Resmi süreç tamamlandıktan sonra üye olabilirler."

Son dakika haberi... NATO’dan 2 ülkeye sıcak mesaj: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı! Finlandiya ve İsveç...

Stoltenberg, NATO'nun bu iki ülkeyi üyeliğe davet etmesi halinde bunun "Finlandiya ve İsveç'in güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önem taşıdığı" yönünde güçlü bir siyasi mesaj olacağını bildirdi.

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