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Haberler Galeri SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya'nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO'dan ilk açıklama
Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:01

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya'nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO'dan ilk açıklama

Son dakika... Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Savaş sonrası NATO'ya girmek istediğini açıklayan iki ülke bugün harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde "NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz." diyen Putin'in gözdağına rağmen edinilen son dakika haberine göre iki ülke bugün resmi başvurusunu yaptı. Öte yandan Türkiye terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuna sıcak bakmadığını açıklamıştı. Başvuru sonrası gözler Türkiye'de...

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya’nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO’dan ilk açıklama

Son dakika haberi...Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya’nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO’dan ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya ilişkin açıklamasında; "İsveç ve Finlandiya ile ile bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem.

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SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya’nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO’dan ilk açıklama

NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz. NATO'nun küresel etkilerini arttırma planlarına karşı dikkatli olmalıyız." demişti.

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya’nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO’dan ilk açıklama

SON DAKİKA : RESMEN BAŞVURDULAR

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya’nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO’dan ilk açıklama

SON DAKİKA! NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı. Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

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