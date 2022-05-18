Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:01

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya Rusya'nın tehdidine rağmen son kararını verdi: NATO'dan ilk açıklama

Son dakika... Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Savaş sonrası NATO'ya girmek istediğini açıklayan iki ülke bugün harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde "NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz." diyen Putin'in gözdağına rağmen edinilen son dakika haberine göre iki ülke bugün resmi başvurusunu yaptı. Öte yandan Türkiye terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuna sıcak bakmadığını açıklamıştı. Başvuru sonrası gözler Türkiye'de...