Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

YUNANSİTAN YİNE AVRUPA'YA SIĞINDI
Gemilerin bölgeyi terk etmesi için Türkiye'ye 'süre veren' Yunan tarafı, isteğinin gerçekleşmediğini görünce yine Avrupa ve NATO'ya yardım çağrısı yaptı. Masadaki işgal hamlesini sahada göstermeye cesaret edemeyen Yunanlılar, Antalya sahilinden 250 kilometre güneydeki Oruç Reis'i 6 korvet, 6 fırkateyn, bir de denizaltının koruduğunu iddia ederek kendi kamuoylarına 'düşman çok güçlü' mesajı vermekle yetindi. Kaş-Meis hattında ATAK helikopterlerinin cirit attığı, Türk SİHA'larının Akdeniz açıklarını sürekli taradığı ve F-16'ların her an teyakkuz halinde olduğu mavi cephe, Atina tarafının psikolojik yenilgisiyle sonuçlandı.