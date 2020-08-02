HaberlerGaleriSon dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!
Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!
Son dakika gelen habere göre tüm dünyanın beklediği corona virüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Rusya'dan geldi. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko "Klinik denemeler bitti" dedi ve tarih verdi. İşte dünyayı kasıp kavuran coronavirüs ile ilgili gelen son bilgiler...
Giriş Tarihi: 02.08.2020
08:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
08:38
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