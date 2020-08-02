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Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına tamam!

Son dakika gelen habere göre tüm dünyanın beklediği corona virüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama 'dan geldi. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko "Klinik denemeler bitti" dedi ve tarih verdi. İşte dünyayı kasıp kavuran coronavirüs ile ilgili gelen son bilgiler...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 08:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 08:38
Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsü'nün aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini açıkladı.

Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!

Kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirten Muraşko "Aşı ekim ayına hazır olacak" dedi.

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Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!

164 ÇALIŞMA DAHA VAR

ABD'li salgınla mücadele yetkilisi Anthony Fauci ise Rus ve Çin aşılarına şüpheyle yaklaşıyor.

Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!

139 AŞI ADAYI KLİNİK DENEMESİNDE

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde COVID-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı.

Son dakika! Heyecanlandıran açıklama geldi! Ekim ayına corona aşısı tamam!
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