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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 22:49

SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

SON DAKİKA HABERİ... İngiltere Kralı 3. Charles'tan kötü haber! Reuters'ın SKY News'a dayandırdığı haberde İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Buckhingam Sarayı resmi bir açıklama yaptı. Saray'dan yapılan açıklamada, "Kral Charles'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadeleri yer aldı. İşte İngiltere Kralı 3. Charles'ın sağlık durumu...

AA
SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, ocak sonunda prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada yapılan testlerde, başka bir "endişe verici" durumun fark edildiği ve Kral Charles'a kanser tanısı konduğu bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle ocak sonunda hastanede yürütülen tedavisi sırasında "endişe verici" bir şey fark edildiği ifade edildi.

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SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Açıklamada, "Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi." ifadesi kullanılırken düzenli bir tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

PROSTAT KANSERİ DEĞİL

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin detayları da paylaştı. Sözcü, Kral'ın prostat kanseri olmadığının altını çizerek, bu aşamada daha fazla bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kral'ın kanserinin hangi evrede olduğuna ilişkin detay vermeyen Sözcü, şimdilik tedavinin hastane dışında sürdüğünü, Kral'ın birçok programını ertelemek ya da iptal etmekten üzüntü duyduğunu dile getirdi.

SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

"KRAL RESMİ GÖREVLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

SPEKÜLASYONLARI ÖNLEMEK İSTEDİ!

Açıklamada, Kral'ın spekülasyonları önlemek amacıyla hastalığıyla ilgili bilgileri paylaşmayı seçtiğinin de altı çizildi.

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