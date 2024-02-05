Giriş Tarihi: 05.02.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
22:49
SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!
SON DAKİKA HABERİ... İngiltere Kralı 3. Charles'tan kötü haber! Reuters'ın SKY News'a dayandırdığı haberde İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Buckhingam Sarayı resmi bir açıklama yaptı. Saray'dan yapılan açıklamada, "Kral Charles'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadeleri yer aldı. İşte İngiltere Kralı 3. Charles'ın sağlık durumu...