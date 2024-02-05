SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Açıklamada, "Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi." ifadesi kullanılırken düzenli bir tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

PROSTAT KANSERİ DEĞİL

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin detayları da paylaştı. Sözcü, Kral'ın prostat kanseri olmadığının altını çizerek, bu aşamada daha fazla bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kral'ın kanserinin hangi evrede olduğuna ilişkin detay vermeyen Sözcü, şimdilik tedavinin hastane dışında sürdüğünü, Kral'ın birçok programını ertelemek ya da iptal etmekten üzüntü duyduğunu dile getirdi.