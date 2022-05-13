Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
15:48
Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü
Son dakika... İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşına bile rahat vermedi. Cenaze töreninde Şirin Ebu Akile'nin omuzlar üzerinde taşıınmasına engel olmak isteyen İsrail polisi kalabalığa cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.