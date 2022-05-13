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Haberler Galeri Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü
Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:48

Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü

Son dakika... İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşına bile rahat vermedi. Cenaze töreninde Şirin Ebu Akile'nin omuzlar üzerinde taşıınmasına engel olmak isteyen İsrail polisi kalabalığa cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

AA
Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü

Yüzlerce gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

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Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü

İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.

Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü

Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi.

Son dakika | İsrail askerleri öldürdü yetmedi cenazesine müdahale etti: Ses bombası ve coplarla müdahale! Tabutu yere düştü

TAŞINMASINA İZİN VERMEDİLER

İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi.

SON DAKİKA