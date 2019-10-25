Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden korkutan görüntüler... Edinilen son dakika bilgisine göre Kaliforniya'da başlayan yangın tehlikeli bir şekilde yayılmaya devam ediyor. ABD medyasından gelen son dakika haberde; California eyaletinin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi. Ayrıca Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle tedbir amaçlı elektrik kesintisine gidildiği belirtildi. Zorunlu elektrik kesintisinden yarım milyon insanın etkileneceği belirtildi.