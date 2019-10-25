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Son Dakika: Kaliforniya'da !Yarım milyon insan...

'nin Kaliforniya eyaletinden korkutan görüntüler... Edinilen son dakika bilgisine göre Kaliforniya'da başlayan tehlikeli bir şekilde yayılmaya devam ediyor. ABD medyasından gelen son dakika haberde; eyaletinin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi. Ayrıca Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle tedbir amaçlı elektrik kesintisine gidildiği belirtildi. Zorunlu elektrik kesintisinden yarım milyon insanın etkileneceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:51
Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...

medyasındaki haberlerde, eyaletinin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi.

Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...

Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.

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Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...

Zorunlu elektrik kesintilerinin California'da yaşayan yaklaşık yarım milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.

Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...

Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği ancak yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...

California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, şu ana kadar herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını belirtti.

Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...

İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika: Kaliforniya'da yangın!Yarım milyon insan...
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