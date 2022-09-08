Giriş Tarihi: 08.09.2022 16:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
17:03
SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?
Tüm dünyada son dakika olarak duyuruldu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten korkutan bir haber geldi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Elizabeth'in doktorları yaptıkları ayrıntılı değerlendirmenin ardından Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumundan endişelendiklerini belirterek tıbbi gözetim altına alınması kararı verdi. Bu gelişme sonrası 'Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Yerine kim geçecek?' soruları gündeme geldi.