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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?
Giriş Tarihi: 08.09.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 17:03

SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

Tüm dünyada son dakika olarak duyuruldu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten korkutan bir haber geldi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Elizabeth'in doktorları yaptıkları ayrıntılı değerlendirmenin ardından Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumundan endişelendiklerini belirterek tıbbi gözetim altına alınması kararı verdi. Bu gelişme sonrası 'Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Yerine kim geçecek?' soruları gündeme geldi.

SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

Son dakika... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık durumu tüm dünanın gündemine bomba gibi düştü. Kraliçe, doktorların sağlığı hakkında kaygılanması üzerine İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı. Tüm kraliyet ailesi durumu haber almasının ardından Kraliçe Elizabeth'in yanına koştu. Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Ölürse ne olacak?

SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın bu sabah yapılan muayene sonrası alındığı belirtildi. A﻿çıklamada, Kraliçe'nin ailesinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

K﻿raliçe'nin büyük oğlu Veliaht Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ile birlikte Balmoral'a gitti.

SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

Kraliçe'nin diğer çocuklarından York Dükü Prens Andrew ve Wessex Kontu Prens Edward da Balmoral'a gidiyor. Prenses Anne'nin ise halen İskoçya'da olduğu açıklandı.

SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl? Doktorlar endişeli! Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

C﻿harles'ın büyük oğlu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor. William'ın eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ise Windsor Şatosu'nda çocuklarıyla kaldığı açıklandı.

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