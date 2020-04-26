SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

Ameliyat olduğu söylentileri oldukça yayılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Kim Jong Un sağlık durumu merak edilirken hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bu noktada, dün gece sosyal medyada dolaşan ve Çin kaynaklı olduğu ileri sürülen 'Kim Jong Un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Kim Jong-Un öldü mü ve sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı dünden bu yana yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin biyografisi, hayatı ve hastalığı da merak edilen bir diğer olarak öne çıkıyor.

KİM JONG-UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün ortaya atılan iddianın ardından bugün dünya basınında Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında çeşitli haberler yapıldı. Ağırlıklı olarak ABD, İngiliz ve Güney Kore basını tarafından Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında gelişmelere yer verilirken olası ihtimallere de değinildi.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Pompeo ayrıca, kendisine yöneltilen 'Kim Jong-un öldü mü?' sorusuna da açıklık getirdi.

İşte, son dakika haberinin detayları;