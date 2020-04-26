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SON DAKİKA HABERİ: lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

Son haftalarda sağlık durumu oldukça merak edilen lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece ortaya atılan ' öldü' iddiaları gündeme adeta bomba gibi düştü. Öyle ki, ameliyat olduğu bilinen Kim'in corona virüs nedeni ile öldüğü de ileri sürüldü. Bu iddianın ardından, bugün dünya basını Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında peşi sıra haberler yaptı. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da flaş bir açıklamada bulundu. Kim Jong-un son sağlık durumu hakkında bir iddia da Çin kaynaklı geldi. Peki, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne? ? , kaç yaşında? İşte, son dakika haberinin detayları ve Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 21:30
SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

Ameliyat olduğu söylentileri oldukça yayılan lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen sağlık durumu merak edilirken hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bu noktada, dün gece sosyal medyada dolaşan ve Çin kaynaklı olduğu ileri sürülen 'Kim Jong Un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Kim Jong-Un öldü mü ve sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı dünden bu yana yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin biyografisi, hayatı ve hastalığı da merak edilen bir diğer olarak öne çıkıyor.

KİM JONG-UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün ortaya atılan iddianın ardından bugün dünya basınında Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında çeşitli haberler yapıldı. Ağırlıklı olarak ABD, İngiliz ve Güney Kore basını tarafından Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında gelişmelere yer verilirken olası ihtimallere de değinildi.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Pompeo ayrıca, kendisine yöneltilen 'Kim Jong-un öldü mü?' sorusuna da açıklık getirdi.

İşte, son dakika haberinin detayları;

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü 'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

Uluslararası İrtibat Dairesi ve Çin Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

- KİM'İN SAĞLIĞI KONUSUNDA ÇELİŞKİLİ HABERLER

Güney Kore'nin The Dong-a Ilbo gazetesi Amerikalı bir yetkilinin Kim'i "15-20 Nisan arasında Wonsan'da tek başına yürürken" gördüğünü yazdı.

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

Yetkili, "Kim'in bazı yardımcıları ve üst düzey yetkilerinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Kim, önlem olarak nüfusun çok yoğun olduğu Pyongyang'dan ayrılmış görünüyor." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

Merkezi Seul'de bulunan Daily NK sitesinin adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim'in 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü iddiaları sonrasında flaş gelişme! Kim Jong un öldü mü, son sağlık durumu nasıl?

Güney Kore'nin resmi Yonhap ajansı bir hükümet yetkilisinin, Kuzey Kore liderinin çok hasta olmadığını aktardığını bildirirken, Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurdu.

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