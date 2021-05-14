SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! TSK kaçıncı sırada?

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümlara yönelik zulmü devam ederken, ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle son yıllarda geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle dünya devleri arasına girerken, jeopolitik konumu nedeniyle 2016 yılından bu yana sahada edindiği tecrübe ve başarılar ile dünyanın dikkatini çekiyor. İşte ABD Merkezli Global Firepower'ın raporuna göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları.