Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! TSK kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 14.05.2021 21:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 22:13

: 'nun en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?

haberleri: İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümlara yönelik zulmü devam ederken, ABD merkezli Global Firepower, 'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. , özellikle son yıllarda geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle dünya devleri arasına girerken, jeopolitik konumu nedeniyle 2016 yılından bu yana sahada edindiği tecrübe ve başarılar ile dünyanın dikkatini çekiyor. İşte ABD Merkezli Global Firepower'ın raporuna göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları.

SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! TSK kaçıncı sırada?

haberi: İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahaleleri devam ederken, ABD Merkezli Global Firepower, Ortadoğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı.

SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! TSK kaçıncı sırada?

Ülkelerin askeri güçleri, onları hem sahada hem de diplomasi daha güçlü kılıyor. Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. İşte ABD Merkezli Global Firepower'ın raporuna göre 'nun en güçlü orduları.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! TSK kaçıncı sırada?

15- LÜBNAN

SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! TSK kaçıncı sırada?

14- KATAR

SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! TSK kaçıncı sırada?

13 - KATAR

SON DAKİKA