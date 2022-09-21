Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...

Rusya'yı savaşın ne kadar yorduğunu bilmiyoruz ancak buradan bir şey anlıyoruz. Kendi elindeki kaynaklar ile savaşı besleyemiyor. Şimdi Şoygu'nun ifadesine bakarak 'Bu kısmi seferberlik, elindeki 25 milyonluk kaynağın yüzde birini etkiliyor' diyor. Yani; 300 bin rezerv askeri silah altına alacaklar. Bu çok büyük bir rakam bu mücadelenin devamlılığına ve caydırıcılığına dair çok önemli mesajlar taşıyor. Bir diğer tarafı belki de en önemli tarafı şu: Gerilemeyi- toprak kaybını durduramazsa Rusya ne yapar?