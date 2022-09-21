Giriş Tarihi: 21.09.2022 13:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
13:31
Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...
Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor." diyerek kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Batı'ya nükleer silah imasında da bulunan Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil." diyerek ciddiyetini ortaya koydu. Putin'in bu açıklamaların Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr için değerlendirdi.