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Haberler Galeri Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 13:31

Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...

Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor." diyerek kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Batı'ya nükleer silah imasında da bulunan Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil." diyerek ciddiyetini ortaya koydu. Putin'in bu açıklamaların Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr için değerlendirdi.

ŞEYMA ÜNAL
Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...

Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. Kısmi seferberlik ilan edildiğini duyuran Putin, Batı'ya gözdağı verdi. "Nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." dedi. Putin'in açıklamalarını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, savaşın kimyasının değiştiğini belirtti.

Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...

Ağar'ın açıklamaları şu şekilde;

Putin ilk defa, kullandığı kaynakların dışında bir kaynağı kullanmayı tercih etti ya da zorunda kaldı. Şimdi adını ister kısmi seferberlik koyun ister başka bir şey koyun, savaşı devletin elindeki kaynaklardan öte milletin kaynakları üzerinden yürütmeye dair bir riskle, bir zorunlulukla karşı karşıya kaldı. Bu özellikle Harkov bölgesindeki toprak kayıplarından sonra geldi.

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Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...

Rusya'yı savaşın ne kadar yorduğunu bilmiyoruz ancak buradan bir şey anlıyoruz. Kendi elindeki kaynaklar ile savaşı besleyemiyor. Şimdi Şoygu'nun ifadesine bakarak 'Bu kısmi seferberlik, elindeki 25 milyonluk kaynağın yüzde birini etkiliyor' diyor. Yani; 300 bin rezerv askeri silah altına alacaklar. Bu çok büyük bir rakam bu mücadelenin devamlılığına ve caydırıcılığına dair çok önemli mesajlar taşıyor. Bir diğer tarafı belki de en önemli tarafı şu: Gerilemeyi- toprak kaybını durduramazsa Rusya ne yapar?

Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...

CAN ALICI NOKTA: RUSYA KAYBETMEYİ SİNDİREBİLİR Mİ?

Bu sorunun cevabı, son derece can yakıcı... Taktik nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabilir. Çünkü Rusya böyle bir gerilemeyi- taktiksel anlamdaki gerilemeleri kabul edebilir. Ama Donbass gibi, Luhansk, Donetsk gibi yeni yerler katıyor. Zaporijya'yı falan da katıyor. Buraları kaybetmeyi sindirebilir mi? En acı can alıcı soru bence bu…

Son dakika... Putin, neden kısmi seferberlik ilan etti? Rusya ile ilgili çarpıcı sözler: En can alıcı nokta...

SAVAŞIN KİMYASI DEĞİŞTİ!

Gerilemeyi durduramazsa Rusya ne yapacak? Amerikalılar savaşı belirli bir alan içerisinde sığdırmayı amaçladılar şimdiye kadar... 'Ukrayna'da savaş yürüsün, Ukrayna'da Rusya yorulsun, hırpalansın zayıflasın sonunda yenilgiyi kabul etsin' gibi bir fotoğraf vardı. Ukrayna ordusu özellikle ABD'nin verdiği bir takım silah ile beraber, savaşı Rusların onurunu yaralayacak şekilde kendi lehine çevirmeye başladı. Bunun akıbetini bilmiyoruz.

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