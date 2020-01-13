Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! füze saldırılarını sürdürüyor

- geriliminde son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Kasım Süleymani'nin 'ta öldürülmesinin ardından dünyayı şaşkına çeviren gerilim sürüyor. İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırılardan sonra savaşa ramak kalmış ancak Trump'ın yaptığı açıklamalar tansiyonun düşmesini sağlamıştı. Ancak Irak'ta ABD üslerine saldırılar devam ediyor. İran lideri , ABD'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. , Almanya ve Fransa liderleri, İran'a karşı ortak açıklamada bulundu ve İran'ı net bir dille uyardılar... İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor. İşte detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.01.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 08:33
Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

Saldırıda, ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

Geçen günlerde de 'ın Selahattin eyaletinin Duceyil kasabasında Amerikan askerlerinin olduğu Beled Askeri Üssü'nün yakınına roketler düşmüştü.

Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

Ruhani: 'nin bölgedeki askeri varlığı gerilimi artırmıştır

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının gerilimi artırdığını ve halkların öfkesine yol açtığını söyledi.

Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile telefonla görüşen Ruhani, kazada (düşürülen yolcu uçağı) hayatını kaybeden İsveç vatandaşları için başsağlığı diledi.

Son dakika! 'Savaş'ın ayak sesleri! İran füze saldırılarını sürdürüyor

'ın nihai sonuca ulaşana kadar tahkikatı sürdüreceğini ve elde ettiği bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşacağını belirten Ruhani, "Bu tür sarsıcı olayların dünyada tekrarlanmaması için çaba göstermeliyiz." dedi.

Bölge sorunlarının siyasi ve müzakere yoluyla çözülebileceğini ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "'nin bölgedeki askeri varlığı gerilimi artırmıştır. Bu durum bölgedeki halkların da öfkesine yol açmıştır. Hepimiz el ele vererek bölgeye güvenliği geri getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN