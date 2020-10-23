Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

Dünyanın dört bir yanından son dakika korona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın ortasına gelindiği, havaların soğumaya başladığı günlerde yeni bir ivme kazandı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, günlük vaka sayısı, 16 Ekim'de ilk kez 400 binin üzerine çıkarken, 22 Ekim'de 478 bin 132'ye ulaştı. Bu, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" oldu. 16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 398 bin 174 Kovid-19 vakası kaydedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...