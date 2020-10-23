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Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

Dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın ortasına gelindiği, havaların soğumaya başladığı günlerde yeni bir ivme kazandı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, günlük vaka sayısı, 16 Ekim'de ilk kez 400 binin üzerine çıkarken, 22 Ekim'de 478 bin 132'ye ulaştı. Bu, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" oldu. 16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 398 bin 174 Kovid-19 vakası kaydedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:04
Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, salgının 2019 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkışından bu yana sürekli artış gösterdi. Yeni vaka sayılarında günden güne azalmalar görülse de "yukarı yönlü" seyir değişmedi.

Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

Toplam vaka sayısı 18 Ekim'de 40 milyonu, 20 Ekim'de 41 milyonu, 23 Ekim'de ise 42 milyonu aştı.

Vaka sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 13 gün varken, bu aralık son milyonluk artışlarda 2 güne kadar düştü.

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Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

ÖLÜMLER

Virüsten ölenlerin sayısında ise "dalgalı" bir seyir gözleniyor.

Virüse bağlı ölümlerin günlük artışı 17 Nisan'da ulaştığı zirve noktasının ardından düşüşe geçmişken, haziran başından bu yana yeniden yükselmeye başlamıştı.

22 Temmuz'da 7 bin 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, günlük ölüm sayısı yeni bir düşüş eğilimiyle 28 Eylül'de 3 bin 532'ye kadar gerilemişti.

Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

Günlük ölüm sayısı, ekim başından itibaren yeniden yükselişe geçti. 21 Ekim'de kaydedilen 6 bin 848 ölüm, yeni bir dönemsel zirve oldu.

16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 5 bin 690 ölüm kaydedildi.

Kovid-19'dan ölenlerin toplamı 16 Ekim'de 1 milyon 100 bini aştı.

Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

İYİLEŞENLER

Vaka sayıları ve ölümler artarken, iyileşenlerin sayısı da arttı. Virüs bulaştıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 Ekim'de 30 milyonu, 22 Ekim'de 31 milyonu geçti.

İyileşenlerin sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 20 gün varken, bu süre son milyonluk artışta 4 güne kadar indi.

Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

TEDAVİSİ SÜRENLER

Virüs bulaşıp tedavisi süren hasta sayısı 18 Ekim'de 9 milyonu aştı.

Aktif enfekte vaka sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu 9 Ekim'de ise 8 milyonu aşmıştı.

Dünya genelinde tedavisi sürenlerden yüzde 99'unda hastalığı "hafif" belirtilerle geçirirken, hastaların yüzde 1'inin "hayati tehlikesi" bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının sürekli artması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

Son dakika: Sonbahar koronayı azdırdı! Salgının başından bu yana en büyük vaka artışı

VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI 4 ÜLKEDE

Dünya genelindeki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 55,2'si, en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'da görüldü.

Bugüne dek ABD'de 8 milyon 661 bin 651, Hindistan'da 7 milyon 761 bin 312, Brezilya'da 5 milyon 332 bin 634 ve Rusya'da 1 milyon 463 bin 336 vaka tespit edildi.

Nüfus büyüklükleri nedeniyle virüsün yayılmasını önlemekte zorlanan 4 ülke, salgının başlıca yayılma alanları olmayı sürdürdü.

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