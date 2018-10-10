Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün

Avrupa'nın jet sosyetesi bu düğünde buluştu. İspanya'nın en zengin kadını olarak bilinen Alba Düşesi'nin sekiz torunundan biri olan Carlos Fitz-James Stuart ile uzun süredir birlikte olduğu Sofia Palazuela, görkemli bir törenle evlendi. Törene İspanya'nın eski kraliçesi Sofia da dahil Avrupa sosyetesinin önde gelen mensupları katıldı. Bir mimar ve iş insanı olan Fernando Palazuelo Baldasúa'nın kızı Sofia Palazuelo, üniversite yıllarında tanıştılar ve kısa sürede sevgili oldular. Bir dönem bazı ünlü moda firmalarının halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan gelin Sofia Palazuelo, sade ama gösterişli gelinliğiyle dikkat çekti.