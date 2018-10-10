Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 10:10
Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün

Avrupa'nın jet sosyetesi bu düğünde buluştu.

Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün

İspanya'nın en zengin kadını olarak bilinen Alba Düşesi'nin sekiz torunundan biri olan Carlos Fitz-James Stuart ile uzun süredir birlikte olduğu Sofia Palazuela, görkemli bir törenle evlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün

Törene İspanya'nın eski kraliçesi Sofia da dahil Avrupa sosyetesinin önde gelen mensupları katıldı.

Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün

Bir mimar ve iş insanı olan Fernando Palazuelo Baldasúa'nın kızı Sofia Palazuelo, üniversite yıllarında tanıştılar ve kısa sürede sevgili oldular.

Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün

Bir dönem bazı ünlü moda firmalarının halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan gelin Sofia Palazuelo, sade ama gösterişli gelinliğiyle dikkat çekti.

Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sosyeteyi buluşturan masal gibi düğün
BİZE ULAŞIN