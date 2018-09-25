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Sular çekilince ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 25.09.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 15:52
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Sular çekilince ortaya çıktı!
Sular çekilince ortaya çıktı!

Kaliforniya'nın Coronado şehrinde sular çekilince, sahildeki eski kumarhane gemisi SS 'nun batığı gün yüzüne çıktı.

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Sular çekilince ortaya çıktı!
Sular çekilince ortaya çıktı!

1936 yılında yılbaşı gecesi bir fırtınada kaptanın dümen kontrolünü yitirmesi sonrası kıyıya sürüklenerek batmıştı.

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Sular çekilince ortaya çıktı!
Sular çekilince ortaya çıktı!

Kaliforniya'nın en önemli kumarhane yerlerinden birisiydi.

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Sular çekilince ortaya çıktı!
Sular çekilince ortaya çıktı!

1921 yılında petrol tankeri olarak denize inen gemi, daha sonra kumarhane olarak hizmet vermeye başladı.

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Sular çekilince ortaya çıktı!
Sular çekilince ortaya çıktı!

Coronado sahilinin 3 mil açığında uluslararası sularda demirli olan gemi, eyalette kumar yasak olmasına rağmen kanuni olarak Amerikan sınırları içinde olmadığı için yasal sorunla da karşılaşmadı.

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Sular çekilince ortaya çıktı!
Sular çekilince ortaya çıktı!

1936 yılbaşı gecesi oluşan şiddetli fırtına demirli olan gemiyi kıyıya sürükledi.

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Sular çekilince ortaya çıktı!
Sular çekilince ortaya çıktı!

Gemi kıyıya gelince kimse sahiplenmedi, çünkü Amerikan sınırları içine girmişti ve yasalar gereği sahiplenilmesi durumunda yaptırımlar oluşabilirdi.

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