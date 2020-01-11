Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak
Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak
İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.
Giriş Tarihi: 11.01.2020
21:31
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
21:43
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