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  • Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

'da ' istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

'ın başkenti 'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 21:43
Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

'ın başkenti 'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

Başkent'teki Emir Kebir Üniversitesinin önünde 'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.

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Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak
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Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma töreni rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak
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