Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden o anlar böyle görüntülendi... İşte belki de ilk kez göreceğiniz 55 fotoğraf... Nörolog Duchenne de Boulogne, yüz kaslarıyla ilgili çalışması için bir adamın yüzüne elektrik verirken. Test pilotu George Aird, aniden düşen İngiliz proto tip jet uçağından son anda atlayarak kurtulurken, 1962. Astronot Edwin E. Aldrin, 12. İkizler Takım Yıldızı üzerinden, uzayda selfie çekerken. Kasım, 1966. Hindistan'ın ilk uydusu 'The Apple' taşınırken. Abraham Lincoln'ün ikinci açılış konuşmasıyla ilgili bilinen tek fotoğrafı. 4 Mart 1865. Fiat fabrika işçileri, Torino'daki Fiat fabrikasının çatısında yarışırken. İtalya, 1923. John Lennon'ın suikaste uğradığı sırada taktığı gözlüğü, 1980.