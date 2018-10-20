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tanıklık eden fotoğraflar

Giriş Tarihi: 20.10.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 11:55
Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

tanıklık eden o anlar böyle görüntülendi... İşte belki de ilk kez göreceğiniz 55 fotoğraf...

Nörolog Duchenne de Boulogne, yüz kaslarıyla ilgili çalışması için bir adamın yüzüne elektrik verirken.

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Test pilotu George Aird, aniden düşen İngiliz proto tip jet uçağından son anda atlayarak kurtulurken, 1962.

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Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Astronot Edwin E. Aldrin, 12. İkizler Takım Yıldızı üzerinden, uzayda selfie çekerken. Kasım, 1966.

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Hindistan'ın ilk uydusu "The Apple" taşınırken.

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Abraham Lincoln'ün ikinci açılış konuşmasıyla ilgili bilinen tek fotoğrafı. 4 Mart 1865.

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Fiat fabrika işçileri, Torino'daki Fiat fabrikasının çatısında yarışırken. İtalya, 1923.

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

John Lennon'ın suikaste uğradığı sırada taktığı gözlüğü, 1980.

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