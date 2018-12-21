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Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Her karesinde ayrı bir şaşıracağınız tarihin en gizemli fotoğraflarını sizler için derledik. İşte birbirinden farklı en gizemli tarih fotoğrafları!

Giriş Tarihi: 21.12.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 17:23
Tarihin en gizemli fotoğrafları!
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Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Hidrojen Bombası Testi

1946 ile 1958 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bikini Atoll programı kapsamında gerçekleştirildi.

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Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Gaz geçirmeyen bebek arabası, İngiltere, 1938

Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Özgürlük Heykeli'nin kafasıyla çekilen ilk kare, 1885

Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Vietnam Savaşı'nda bir asker miğferindeki "savaş cehennemdir" yazısıyla, 1965

Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Elvis Presley'den askerlik hatırası, 1958

Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Otel sahibi siyahilerin yüzdüğü havuza asit döküyordu, 1964

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