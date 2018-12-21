Tarihin en gizemli fotoğrafları!

Her karesinde ayrı bir şaşıracağınız tarihin en gizemli fotoğraflarını sizler için derledik. İşte birbirinden farklı en gizemli tarih fotoğrafları! Hidrojen Bombası Testi 1946 ile 1958 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bikini Atoll programı kapsamında gerçekleştirildi. Gaz geçirmeyen bebek arabası, İngiltere, 1938 Özgürlük Heykeli'nin kafasıyla çekilen ilk kare, 1885 Vietnam Savaşı'nda bir asker miğferindeki 'savaş cehennemdir' yazısıyla, 1965 Elvis Presley'den askerlik hatırası, 1958 Otel sahibi siyahilerin yüzdüğü havuza asit döküyordu, 1964