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Tarihler birebir örtüşüyor! hakkında yeni gelişme

Giriş Tarihi: 19.01.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 15:27
Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Yunan filozof Platon'un Timaeus ve Critias kitaplarında bahsettiği efsanevi kıta 'i arama çalışmaları bin yıllardır sürüyor.

Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Platon'a göre , 10 bin yıl önce Batı Avrupa'nın ve Afrika'nın çok sayıda bölgesini ele geçiren ve Atina'yı da fethetmeye çalışan bir uygarlıktı.

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Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Buna göre Herkül Sütunları'nın ötesinde yer alan bir gecede okyanusa batarak tarih sahnesinden silindi.

Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Platon'un yazınların geçen bazı uzmanlar tarafından siyasi teorileri anlatmak için kurgulanan efsane olarak düşünülse de Atlantis'in gerçekten var olduğuna inanan kişi sayısı da bir hayli fazla.

Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Bugüne kadar okyanus altında olduğu düşünülen çok sayıda kara parçası gösterildi.

Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Yeni bir iddiaya göre , Avrupa ve Kuzey Amerika arasında, Atlas Okyanusu'nda yer alan Portekiz'e bağlı adalar topluluğu Azorlar olabilir.

Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Portekiz Arkeolog Araştırmaları Derneği'nde görev yapan arkeolog Nuno Ribeiro, Azorlar civarında binlerce yıl önce insan eli ile yapılmış bazı eserler bulunduğunu açıkladı.

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