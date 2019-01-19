Tarihler birebir örtüşüyor! Kayıp kıta Atlantis hakkında yeni gelişme

Yunan filozof Platon'un Timaeus ve Critias kitaplarında bahsettiği efsanevi kıta Atlantis'i arama çalışmaları bin yıllardır sürüyor. Platon'a göre Atlantis, 10 bin yıl önce Batı Avrupa'nın ve Afrika'nın çok sayıda bölgesini ele geçiren ve Atina'yı da fethetmeye çalışan bir uygarlıktı. Buna göre Herkül Sütunları'nın ötesinde yer alan Atlantis bir gecede okyanusa batarak tarih sahnesinden silindi. Platon'un yazınların geçen Atlantis bazı uzmanlar tarafından siyasi teorileri anlatmak için kurgulanan efsane olarak düşünülse de Atlantis'in gerçekten var olduğuna inanan kişi sayısı da bir hayli fazla. Bugüne kadar okyanus altında Atlantis olduğu düşünülen çok sayıda kara parçası gösterildi. Yeni bir iddiaya göre Atlantis, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında, Atlas Okyanusu'nda yer alan Portekiz'e bağlı adalar topluluğu Azorlar olabilir. Portekiz Arkeolog Araştırmaları Derneği'nde görev yapan arkeolog Nuno Ribeiro, Azorlar civarında binlerce yıl önce insan eli ile yapılmış bazı eserler bulunduğunu açıkladı.