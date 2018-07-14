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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...

Giriş Tarihi: 14.07.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 10:16
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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...
Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

First Lady Melania Trump, kocasıyla beraber geldiği ziyaretinde önce lüle topu oyununu oynadı ardından hastanede çocukları ziyaret etti.

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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...
Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

Oyunda 4 kez atış yapan First Lady'e Başbakanının kocası Philip eşlik etti.

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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...
Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

Oyunun ardından gittikleri hastanede çocuklar ile oynayıp gülüştüler; Melanie çocuklara hediye verdi.

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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...
Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

Trump'ın aylar boyunca ertelenen tartışmalı ziyareti nedeniyle Londra'nın birçok bölgesinden çok ilginç kareler gelmeye devam ediyor.

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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...
Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Başbakanı Theresa May ile görüşüp öğle yemeği yiyeceği Buckinghamshire'daki başbakanlığa ait konuda gelirken Londra'da da ziyarete karşı protesto gösterileri başladı.

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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...
Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

Parlamento meydanında toplanan kalabalık, gösterileri Bebek Trump balonunu uçurarak başlattı.

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Tartışmalı ziyaretinden şaşırtan kareler...
Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

Bir çok farklı kadın hareketi, kurumu ve grubundan kadınlar da Trump'a karşı ayrı bir kadın protestosu örgütledi.

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