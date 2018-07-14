Tartışmalı İngiltere ziyaretinden şaşırtan kareler...

First Lady Melania Trump, kocasıyla beraber geldiği İngiltere ziyaretinde önce lüle topu oyununu oynadı ardından hastanede çocukları ziyaret etti. Oyunda 4 kez atış yapan First Lady'e İngiltere Başbakanının kocası Philip eşlik etti. Oyunun ardından gittikleri hastanede çocuklar ile oynayıp gülüştüler; Melanie çocuklara hediye verdi. Trump'ın aylar boyunca ertelenen tartışmalı ziyareti nedeniyle Londra'nın birçok bölgesinden çok ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp öğle yemeği yiyeceği Buckinghamshire'daki başbakanlığa ait konuda gelirken Londra'da da ziyarete karşı protesto gösterileri başladı. Parlamento meydanında toplanan kalabalık, gösterileri Bebek Trump balonunu uçurarak başlattı. Bir çok farklı kadın hareketi, kurumu ve grubundan kadınlar da Trump'a karşı ayrı bir kadın protestosu örgütledi.