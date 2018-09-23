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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

Giriş Tarihi: 23.09.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 14:01
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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...
Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

NASA ve California Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları gözlemlerde Grönland'daki buzulların küresel ısınma nedeniyle beklenenden çok daha hızlı bir şekilde eridiğini kaydettiler.

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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...
Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

Grönland'daki buz tabakası gün geçtikçe incelmeye devam ediyor.

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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...
Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

Bilim insanları, bu erimenin tüm insanlık için çok önemli sonuçlar getireceğini iddia ediyorlar.

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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...
Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

Erime sebebiyle Grönland'da çeşitli araştırmalar yapılarak bölgedeki erimeler yakından inceleniyor.

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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...
Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

Buzulların tamamen erimesi halinde, dünya denizlerinin ve okyanuslarının 7 metre yükseleceği söyleniyor.

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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...
Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

Bilim insanları, erimenin 2100 yılında deniz sularının 5 ila 10 santimetre yükselmesine sebep olacağını ve aşırı ısınma gerçekleşirse yükselmenin 20 santimetreyi bulacağını söylüyorlar.

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kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...
Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

Webtekno'nun haberine göre Grönland'ın tamamen erimesinin 1000 yıl süreceği tahmin edilmiş olsa da, mevcut gelişmeler bu sürecin çok daha hızlı olacağını gösteriyor.

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