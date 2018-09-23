Tehlike kapıda! Sandığınızdan daha hızlı ilerliyor...

NASA ve California Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları gözlemlerde Grönland'daki buzulların küresel ısınma nedeniyle beklenenden çok daha hızlı bir şekilde eridiğini kaydettiler. Grönland'daki buz tabakası gün geçtikçe incelmeye devam ediyor. Bilim insanları, bu erimenin tüm insanlık için çok önemli sonuçlar getireceğini iddia ediyorlar. Erime sebebiyle Grönland'da çeşitli araştırmalar yapılarak bölgedeki erimeler yakından inceleniyor. Buzulların tamamen erimesi halinde, dünya denizlerinin ve okyanuslarının 7 metre yükseleceği söyleniyor. Bilim insanları, erimenin 2100 yılında deniz sularının 5 ila 10 santimetre yükselmesine sebep olacağını ve aşırı ısınma gerçekleşirse yükselmenin 20 santimetreyi bulacağını söylüyorlar. Webtekno'nun haberine göre Grönland'ın tamamen erimesinin 1000 yıl süreceği tahmin edilmiş olsa da, mevcut gelişmeler bu sürecin çok daha hızlı olacağını gösteriyor.