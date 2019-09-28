Tek tek görüntüledi! Amerika'nın arka sokaklarında...
Tek tek görüntüledi! Amerika'nın arka sokaklarında...
Ünü fotoğraf sanatçısı Jeffrey Stockbridge, dört yıl boyunca ABD'nin Philadelphia Kensington Avenue'da yaşayan uyuşturucu bağımlılarının hayatını izledi. Stockbridge, bulunduğu bölgede bireylerin fotoğraflarını çekerken onların hikayelerine de kulak kabarttı. Ünlü sanatçının objektifine yansıyanlar ise oldukça şaşırtıcı ve korkunç hayatları gözler önüne türden fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 28.09.2019
11:16
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
11:18