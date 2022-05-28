Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:45

Teksas katliamında kahreden detay! Ölen arkadaşının kanıyla…

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu'nu basan 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, 19 ilkokul öğrencisini ve 2 öğretmeni katletmişti. Korkunç olayın ardından kurbanların hikayeleri belirlenirken, polisin geç ve yetersiz müdahalesi de tepkileri üzerine çekmişti. Korkunç saldırı ülkedeki silahlanma yasalarına karşı büyük eleştirileri beraberinde getirirken sağ kalan öğrencilerden birinin ifadeleri vahşetin gerçekliğini gözler önüne serdi. Saldırıdan kurtulan 11 yaşındaki öğrenci, ölen arkadaşının kanıyla yaptıklarını anlatarak yaşanan dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.