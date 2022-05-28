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Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:45

Teksas katliamında kahreden detay! Ölen arkadaşının kanıyla…

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu'nu basan 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, 19 ilkokul öğrencisini ve 2 öğretmeni katletmişti. Korkunç olayın ardından kurbanların hikayeleri belirlenirken, polisin geç ve yetersiz müdahalesi de tepkileri üzerine çekmişti. Korkunç saldırı ülkedeki silahlanma yasalarına karşı büyük eleştirileri beraberinde getirirken sağ kalan öğrencilerden birinin ifadeleri vahşetin gerçekliğini gözler önüne serdi. Saldırıdan kurtulan 11 yaşındaki öğrenci, ölen arkadaşının kanıyla yaptıklarını anlatarak yaşanan dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Teksas katliamında kahreden detay! Ölen arkadaşının kanıyla…

Okullara yapılan silahlı saldırıların bitmek bilmediği ABD'de geçtiğimiz hafta yaşanan saldırı, bir kez daha gündemi sarstı. Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu, büyük deşete ev sahipliği yaptı.

Teksas katliamında kahreden detay! Ölen arkadaşının kanıyla…

18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos silahla okulu basarak 19 küçük öğrenciyi ve 2 öğretmeni gözünü kırpmadan katletti.

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Teksas katliamında kahreden detay! Ölen arkadaşının kanıyla…

Hepsi aynı sınıftan olan ve yaşları 7 ila 10 arasında değişen çocukları hedef alan saldırgan, kendisini söz konusu sınıfa kilitletip rastgele kurşun yağdırmıştı.

Teksas katliamında kahreden detay! Ölen arkadaşının kanıyla…

Bir tabanca ve bir AR-15 tüfek kullandığı bildirilen Ramos'un gerçekleştirdiği katliam tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Teksas katliamında kahreden detay! Ölen arkadaşının kanıyla…

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ!

Olayın ardından tüm gözlerse, müdahale etmekte yetersiz ve geç kalan Teksas Polis Departmanına çevrildi. Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, düzenlediği basın toplantısında, polise yönelik eleştirilere cevap verdi.

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