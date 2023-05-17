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Giriş Tarihi: 17.05.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 07:55

Tetikçi Batı medyasından geri vites: 'Hiçbiri Erdoğan'ı yenemez' Kemal Kılıçdaroğlu itirafı...

The Economist'in başını çektiği Batı medyası 2023'ün en önemli seçimleri dediği Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili skandal haberleri ile gündem olmuştu. The Economist, Le Point ve Le'express, Der Spiegel gibi dergilerin skandal kapakları ile 'Erdoğan gitmeli' mesajları tepkileri çekmiş Türk halkı ise cevabı sandıkta vermişti. Şimdi ise tetikçi Batı medyası birer birer 'U dönüşü' yapıyor. Son olarak Fransız basını 'Hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez' sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.

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Tetikçi Batı medyasından geri vites: ’Hiçbiri Erdoğan’ı yenemez’ Kemal Kılıçdaroğlu itirafı...

Cumhurbaşkanlığı seçimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde bitirirken Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan'ın %49,5'lik oy oranı ise tetikçi Batı medyasında hezeyana neden oldu. 'Erdoğan gitmeli' başlıkları ile seçimi manipüle etmeye çalışan Batı medyasının kirli oyununa halk geçit vermedi. Batı medyası ise birer birer geri vites yaptı.

Tetikçi Batı medyasından geri vites: ’Hiçbiri Erdoğan’ı yenemez’ Kemal Kılıçdaroğlu itirafı...

Batı medyasının kirli propagandası ve Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan eşi benzeri görüşmemiş algı operasyonları sandıktan döndü. Bunun ardından birer birer ağız değiştirmeye başladılar. Bunun son örneği de Fransız basınından geldi.

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Tetikçi Batı medyasından geri vites: ’Hiçbiri Erdoğan’ı yenemez’ Kemal Kılıçdaroğlu itirafı...

Haftalardır Kılıçdaroğlu güzellemeleriyle sayfalarını dolduran Batı medyası, sandıkta kaybeden Kılıçdaroğlu için "kaybedeceği belliydi" yorumları yapmaya başladı. The Economist gibi 7'li koalisyon propagandasının bayrak taşıyıcılığını yapan kaynaklar geri adım atarken İngiliz gazeteciden çarpıcı bir açıklama gelmişti.

Tetikçi Batı medyasından geri vites: ’Hiçbiri Erdoğan’ı yenemez’ Kemal Kılıçdaroğlu itirafı...

"ZAYIF VE İÇİ BOŞTU"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'yla aylar önce kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ash, "Birkaç ay önce Londra'da Kılıçdaroğlu ve bazı yatırımcılarla bir araya geldim. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların oldukça zayıf ve içi boş olduğunu gördüm. İşte ta o zaman dedim ki 'Bu adam Recep Tayyip Erdoğan'ın dengi değil." İfadelerini kullanmıştı

Tetikçi Batı medyasından geri vites: ’Hiçbiri Erdoğan’ı yenemez’ Kemal Kılıçdaroğlu itirafı...

"KILIÇDAROĞLU EKONOMİ PİYASASINA OYNAYACAK"

Ash sözlerine, "Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zayıflıklarını en başından beri biliyordu. Hatta Akşener gemiyi terk etmeye bile çalıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en iyi seçeneği seçmeni piyasaları 2. Turdan önce tasfiye etmesi ve Erdoğana'a oy veren seçmenleri ekonomik risklerle pişman etmesi" şeklinde devam etmişti.

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