Giriş Tarihi: 17.05.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
07:55
Tetikçi Batı medyasından geri vites: 'Hiçbiri Erdoğan'ı yenemez' Kemal Kılıçdaroğlu itirafı...
The Economist'in başını çektiği Batı medyası 2023'ün en önemli seçimleri dediği Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili skandal haberleri ile gündem olmuştu. The Economist, Le Point ve Le'express, Der Spiegel gibi dergilerin skandal kapakları ile 'Erdoğan gitmeli' mesajları tepkileri çekmiş Türk halkı ise cevabı sandıkta vermişti. Şimdi ise tetikçi Batı medyası birer birer 'U dönüşü' yapıyor. Son olarak Fransız basını 'Hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez' sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.