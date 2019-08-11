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Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

'daki teyzesinden miras kalan sandığı açtığında hayatının şokunu yaşadı. Kızartma tavasından çıkan yangında hayatını kaybeden teyzesinden kalan her tarafı kilitli sandığın içinde...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 12:31
Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

'daki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı ksandıkla şoka uğradı...

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Evin şimdiki sahibi olan adamın teyzesi Rusya'dan kaçmış ve 1940'larda Hamburg'a yerleşmişti. 'nın Komünist yönetim altındaki yaşamdan daha güvenli olacağını düşünen kadın, kızartma tavasından çıkan bir yangında hayatını kaybetti.

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Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de, eve gittiğinde karşılaştığı her tarafı kilitli sandıkla şoke oldu.

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu.

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Sandığı ilk açtığında boş bir tepsi görsede biraz dikkatli incelediğinde tepsinin yarısında bir yüzük buldu.

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü.

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

En büyük bölüm, eski kitaplar, fotoğraflar, savaş mektupları ve ailesinin gizli geçmişi ile doluydu. Fotoğraflarda bulunan insanların bir kısmını tanımıyordu, ama kitaplardan biri duraklamasına neden oldu.

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