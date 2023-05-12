Giriş Tarihi: 12.05.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 07:39

The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi

Seçime artık sayılı saatler kalmışken dış basında art arda skandal ifadelerin olduğu ve algı operasyonunun yapıldığı haberler servis ediliyor. Bu algı operasyonun başında ise The Economist dergisi var. 4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi günlerdir Erdoğan karşıtı paylaşımlar yapıyor. 20'den fazla paylaşım yapan dergi sosyal medya kullanıcılarından tepki alırken, dün yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptığı haberinde Kılıçdaroğlu'nun skandallarını fark etmeden tekrardan gözler önüne serdi.