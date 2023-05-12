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Haberler Galeri The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
Giriş Tarihi: 12.05.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 07:39

The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi

Seçime artık sayılı saatler kalmışken dış basında art arda skandal ifadelerin olduğu ve algı operasyonunun yapıldığı haberler servis ediliyor. Bu algı operasyonun başında ise The Economist dergisi var. 4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi günlerdir Erdoğan karşıtı paylaşımlar yapıyor. 20'den fazla paylaşım yapan dergi sosyal medya kullanıcılarından tepki alırken, dün yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptığı haberinde Kılıçdaroğlu'nun skandallarını fark etmeden tekrardan gözler önüne serdi.

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The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal’in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Batı medyasında ise Türkiye seçimleri için eşi benzeri görülmemiş yoğun bir mesai var. Uluslararası ajanslar manşetlerinde seçime yönelik analizlere sıklıkla yer veriyor.

The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal’in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi

Seçim sürecine girildiğinden beri özellikle dış basında Türkiye ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Alman basın mecralarına ve Fransız dergilere kadar pek çok ajans algı operasyonu uğruna bir karalama kampanyası başlattı.

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The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal’in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi

Bu kirli propagandayı yürütenlerin başında ise İngiliz dergisi The Economist geliyor. Türkiye seçim sürecine girdiğinden beri art arda haber yayımlayan ve sosyal medya mecralarında paylaşım yapan dergi iki gün önce yayımladığı haberini yeniden paylaşarak yine CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptı.

The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal’in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi

Paylaşımda, "Anketlerin çoğu Kemal Kılıçdaroğlu'na Recep Tayyip Erdoğan karşısında dar bir fark veriyor. Ancak, herhangi biri mutlak çoğunluğu alamazsa, ikinci tur yapılacak. CHPi lideri birinci turda kazanmayı umuyor" denildi.

The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal’in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi

Skandal ifadelerin olduğu haberde "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor" ifadelerine yer verilmişti.

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