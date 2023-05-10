The Economist’in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Batı medyasında ise Türkiye seçimleri için eşi benzeri görülmemiş yoğun bir mesai var. Tarafsızlık ilkesinin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Batı medyası, tüm ilkelerini bir kenara bırakarak açık bir şekilde 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapıyor.