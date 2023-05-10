The Economist’in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

Seçime artık sayılı gün kalmışken dış basında art arda skandal ifadelerin olduğu ve algı operasyonunun yapıldığı haberler servis ediliyor. Bu algı operasyonun başında ise The Economist dergisi var. 4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu. Gözü dönen The Economist'e ise tepkiyi "Sakin olun, başka işiniz mi yok 2 saatte bir paylaşım yapıyorsunuz" diyerek sosyal medya kullanıcıları gösterdi.