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Haberler Galeri The Economist'in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler
Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:22

The Economist'in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

Seçime artık sayılı gün kalmışken dış basında art arda skandal ifadelerin olduğu ve algı operasyonunun yapıldığı haberler servis ediliyor. Bu algı operasyonun başında ise The Economist dergisi var. 4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu. Gözü dönen The Economist'e ise tepkiyi "Sakin olun, başka işiniz mi yok 2 saatte bir paylaşım yapıyorsunuz" diyerek sosyal medya kullanıcıları gösterdi.

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The Economist’in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Batı medyasında ise Türkiye seçimleri için eşi benzeri görülmemiş yoğun bir mesai var. Tarafsızlık ilkesinin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Batı medyası, tüm ilkelerini bir kenara bırakarak açık bir şekilde 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapıyor.

The Economist’in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

Bunların en başında ise Economist geliyor. The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı, açık bir Erdoğan düşmanlığı hedefleyen skandal ifadelerle dolu kapağını Twitter'da da en başa tutturdu. Kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı.

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The Economist’in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

Daha önce de pek çok kere algı operasyonuna yönelik haberler yayımlayan The Economist artık iyice ipin ucunu kaçırdı. Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden tam 15 paylaşım yaptı.

The Economist’in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

En son olarak yaptığı paylaşımda "Recep Tayyip Erdoğan yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır" başlıklı bir haber yayımlayan dergi, haberinde de yine Erdoğan'la ilgili skandal ifadelere yer verdi.

The Economist’in gözü döndü! Tam 15 skandal paylaşım: Siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçtiler

Seçimin bıçak sırtında olduğunu ifade eden Economist yine algı operasyonu yaparak 'Erdoğan'ın az farkla yenileceğini' iddia etti.

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