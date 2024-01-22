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Haberler Galeri TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:14

TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımında bilanço artıyor. Hamas'ı bahane ederek işgal planını devreye soka İsrail, işgalin başında Batı'nın tam desteğini alsa da artan uluslararası baskılar sonucu müttefiklerini teker teker kaybediyor. Son olarak TIME dergisinde yayınlanan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

AA
TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!

Katliamcı İsrail Filistinlilere yönelik acımasız soykırım politikası yürütürken en büyük destekçisi de ABD oldu. Gazze katliamına koşulsuz desteğini duyuran ABD'nin yanı sıra birçok Batılı ülke, İsrail'in yanında olduğunu beyan etti.

TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!

Ne var ki Gazze'de 25 bini aşkın sivili öldüren ve sayısız sivile işkence yaptığı ortaya çıkan İsrail'e verilen destek, uluslararası toplumdan gelen tepkilerle giderek azaldı. Son olarak yayınlanan bir araştırma, İsrail'in kan kaybedişini gözler önüne serdi.

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TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!

Time dergisinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik desteğin dünya çapında azaldığı belirtildi. Time'ın "Morning Consult" isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü.

TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!

Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı.

TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!

Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi.

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