Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
11:14
TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımında bilanço artıyor. Hamas'ı bahane ederek işgal planını devreye soka İsrail, işgalin başında Batı'nın tam desteğini alsa da artan uluslararası baskılar sonucu müttefiklerini teker teker kaybediyor. Son olarak TIME dergisinde yayınlanan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.