TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!

Ne var ki Gazze'de 25 bini aşkın sivili öldüren ve sayısız sivile işkence yaptığı ortaya çıkan İsrail'e verilen destek, uluslararası toplumdan gelen tepkilerle giderek azaldı. Son olarak yayınlanan bir araştırma, İsrail'in kan kaybedişini gözler önüne serdi.