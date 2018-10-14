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Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!

'nin kuzeyinden gelen ve 'nin 'ni de etkisi altına alan toz fırtınası sonucu çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 16:01
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!

'nin kuzeyindeki Tıl Hamis'te başlayan ve yüksekliği onlarca metreye çıkan toz fırtınası ilginç görüntüler yarattı.

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!

'deki internet sitelerinde yer alan görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne sererken, Suriye'nin kuzeyindeki Tıl Hamis'te görüntülenen toz fırtınasının ilerleyişi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!

'nin kuzeyinden gelen toz fırtınası Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'ı da etkisi altına aldı.

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!

Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Kentin üzerini bir anda kaplayan yağmur bulutları ve toz kütlesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!

Yüksekliği onlarca metre olan ve görüntüsü ile ürküten toz fırtınası görüş mesafesini sıfır metreye inderirken, 3 gündür etkisi süren toz fırtınası nedeniyle halkın evlerinden çıkmadığı belirtildi.

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!

'nin güneydoğu bölgesini de etkileyen 'nin kuzeyindeki toz fırtınası, böyle görüntülendi.


Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü!
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