Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"'ın başkanlığının en korkunç günü..."

Giriş Tarihi: 22.08.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 10:58
  • 1
  • 34
"'ın başkanlığının en korkunç günü..."
Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

ABD Başkanı Donald 'a eskiden çok yakın çalışan iki isim aynı gün mahkeme önünde suçlu olarak tanımlandı.

  • 2
  • 34
"'ın başkanlığının en korkunç günü..."
Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

Amerikan basını bu iki ayrı dava ile ilgili gelişmeleri 'ın başkanlığı adına nasıl yorumladı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 34
"'ın başkanlığının en korkunç günü..."
Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

ABD Başkanı Donald 'a eskiden çok yakın çalışan iki isim aynı gün mahkeme önünde suçlu olarak tanımlandı.

  • 4
  • 34
"'ın başkanlığının en korkunç günü..."
Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti.

  • 5
  • 34
"'ın başkanlığının en korkunç günü..."
Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu.

  • 6
  • 34
"'ın başkanlığının en korkunç günü..."
Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

Bu iki dava ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde okuyabilirsiniz.

Amerikan basını, bu iki ayrı mahkemede yaşanan gelişmelerin meydana geldiği 21 Ağustos Salı gününü şimdiden 'ın başkanlığının en zor günü olarak ilan etmiş durumda.

  • 7
  • 34
"'ın başkanlığının en korkunç günü..."
Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

Bloomberg ve CNBC haber kanalları, 'ın başkanlığının en korkunç gününü yaşandığını manşetlerine taşıdı.

BİZE ULAŞIN