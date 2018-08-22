Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

Bu iki dava ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde okuyabilirsiniz.

Amerikan basını, bu iki ayrı mahkemede yaşanan gelişmelerin meydana geldiği 21 Ağustos Salı gününü şimdiden Trump'ın başkanlığının en zor günü olarak ilan etmiş durumda.