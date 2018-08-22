Trump'ın başkanlığının en korkunç günü...

ABD Başkanı Donald Trump'a eskiden çok yakın çalışan iki isim aynı gün mahkeme önünde suçlu olarak tanımlandı. Amerikan basını bu iki ayrı dava ile ilgili gelişmeleri Trump'ın başkanlığı adına nasıl yorumladı? ABD Başkanı Donald Trump'a eskiden çok yakın çalışan iki isim aynı gün mahkeme önünde suçlu olarak tanımlandı. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti. Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu. Bu iki dava ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde okuyabilirsiniz. Amerikan basını, bu iki ayrı mahkemede yaşanan gelişmelerin meydana geldiği 21 Ağustos Salı gününü şimdiden Trump'ın başkanlığının en zor günü olarak ilan etmiş durumda. Bloomberg ve CNBC haber kanalları, Trump'ın başkanlığının en korkunç gününü yaşandığını manşetlerine taşıdı.