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Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

22 Aralık tarihinden beri hükümeti kapalı. Hükümetin daha ne kadar kapalı kalacağı merak konusu iken ABD Başkanı 'ın verdiği son karar şoke etti...

Giriş Tarihi: 18.01.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 15:09
Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

'de hükümet 22 Aralık tarihinden bu yana kapalı durumda.

Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın bir türlü uzlaşamadığı Meksika Duvarı ödeneği sebebiyle bütçe Senato'dan geçmiyor.

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Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Hükümetin aylarca kapalı kalacağı konuşuluyor.

Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, hükümetin kapalı olması sebebiyle Trump'tan "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini istemişti.

Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Pelosi'nin isteği Trump'ı kızdırdı.

Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Bunun üzerine Trump, Nancy Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyurdu.

Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Amerikan kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan durum, Trump'ın Pelosi'ye gönderdiği ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın paylaştığı mektupla ortaya çıktı.

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