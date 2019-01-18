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Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

22 Aralık tarihinden beri ABD hükümeti kapalı. Hükümetin daha ne kadar kapalı kalacağı merak konusu iken ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği son karar şoke etti...

Giriş Tarihi: 18.01.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





