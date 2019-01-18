Trump'ın kararı şoke etti! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

22 Aralık tarihinden beri ABD hükümeti kapalı. Hükümetin daha ne kadar kapalı kalacağı merak konusu iken ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği son karar şoke etti... ABD'de hükümet 22 Aralık tarihinden bu yana kapalı durumda. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın bir türlü uzlaşamadığı Meksika Duvarı ödeneği sebebiyle bütçe Senato'dan geçmiyor. Hükümetin aylarca kapalı kalacağı konuşuluyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, hükümetin kapalı olması sebebiyle Trump'tan 'Birliğin Durumu' konuşmasını ertelemesini istemişti. Pelosi'nin isteği Trump'ı kızdırdı. Bunun üzerine Trump, Nancy Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyurdu. Amerikan kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan durum, Trump'ın Pelosi'ye gönderdiği ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın paylaştığı mektupla ortaya çıktı.