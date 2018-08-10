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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

Giriş Tarihi: 10.08.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 10:24
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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

ABD Başkanı Donald 'ın eşi Melania Trump'ın annesi ve babası ABD vatandaşı oldu.

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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

Melania'nın ebeveynleri Viktor ve Amalija Knavs, New York'ta yapılan vatandaşlık töreninde yemin ederek, Amerikan vatandaşlığına geçti.

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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

'tan 2 yaş büyük 74 yaşındaki baba Viktor'un, Amerika'ya gelmeden önce Slovenya'da oto galerisinde, anne Amalij'nin de tekstil fabrikasında çalıştığı belirtildi.

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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

Şu an emekli olduğu bildirilen Knavs çifti, Amerika'da "Yeşil Kart" olarak bilinen daimi oturum izniyle yaşıyordu.

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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

Çiftin oturma iznini kızları Melanie üzerinden alıp almadıkları ise açıklanmadı.

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'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu
Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

ABD'de sistem, yeşil kartı bulunan veya vatandaşlık alan göçmenlerin birinci dereceden yakınlarını kalıcı olarak ülkeye getirmelerine izin veriyor.

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