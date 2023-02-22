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Haberler Galeri Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:32

Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’

Son dakika deprem haberleri… Yalnızca kendi tarihinin değil, dünya tarihinin de en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'de asrın felaketinin etkileri sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerin yarattığı yıkım sonrası sayısız ülke Türkiye için yardım seferberliği başlatmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insanı yardım, maddi ve manevi desteğin yağdığı Türkiye için sayısız ülke tek yürek oldu. Konuyla ilgili bir analiz kaleme alan Al Jazeera, bu uluslararası bağın Türkiye'nin yıllardır başarıyla yürüttüğü "yardım diplomasisi"nin bir sonucu olduğunu söyledi.

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Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’

Son dakika deprem: Türkiye, asrın felaketinin etkilerini yaşamaya devam ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle 10 ilde büyük yıkımlar yaşandı. Dünya tarihinin de en büyük yıkımlarından biri olarak kabul edilen deprem felaketlerinin ardından sıra, yaraların sarılmasına geldi.

Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’

Yaşanan felaketin ilk günlerinden bu yana dünya çapında sayısız ülke, Türkiye için yardım seferberliği başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım, maddi ve manevi desteğin yağdığı Türkiye için sayısız birlik mesajı da geldi.

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Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’

"TÜRKİYE SAYISIZ ÜLKEYE YARDIM ELİ UZATTI"

Dünyanın dört bir yanından yardımların yağdığı Türkiye için dikkat çeken bir analiz, Katar merkezli Al Jazeera'dan geldi. Joseph Stepansky imzalı analizde, yaşanan uluslararası seferberliğin Türkiye'nin uzun yıllardır yürüttüğü "yardım diplomasisi"nin bir sonucu olduğuna vurgu yapıldı.

Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’

Analizde, "Türkiye, 2013 yılından bu yana AK Parti'nin benimsediği insani diplomasi anlayışı doğrultusunda çalıştı. Sayısız ülkeye yardım eli uzatan Türkiye, yıllardır sürdürdüğü insani yardım ağırlıklı dış politikasıyla küresel nüfuz kazandı" ifadeleri yer aldı.

Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’

"BAŞKALARINA CÖMERT DAVRANDI"

Felaketin ardından küresel çapta Türkiye ile ilgili verilen destek mesajlarına da dikkat çekildi. Analizde, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın "Tıpkı Türkiye'nin geçmişte birçok ülkeye kendi insani kurtarma uzmanlarını göndermesi gibi Washington da Türkiye'ye yardım sağlamaya devam edecek" sözü, bu yardım diplomasisinin bir yansıması olarak yer aldı.

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