Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:32

Tüm dünya deprem yardımı için seferber olmuştu… Dikkat çeken analiz! ‘Türkiye başkalarına hep cömert davrandı’

Son dakika deprem haberleri… Yalnızca kendi tarihinin değil, dünya tarihinin de en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'de asrın felaketinin etkileri sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerin yarattığı yıkım sonrası sayısız ülke Türkiye için yardım seferberliği başlatmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insanı yardım, maddi ve manevi desteğin yağdığı Türkiye için sayısız ülke tek yürek oldu. Konuyla ilgili bir analiz kaleme alan Al Jazeera, bu uluslararası bağın Türkiye'nin yıllardır başarıyla yürüttüğü "yardım diplomasisi"nin bir sonucu olduğunu söyledi.