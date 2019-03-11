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Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Facianınn ardından açıklamalar peş peşe geldi. 'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 09:16
Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Etiyopya'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden 'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından hava yolu şirketleri peş peşe kararını duyurdu.

Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmese de , filosundaki tüm Boeing 737-8 MAX tipi uçakların operasyonlarını durdurma kararı aldı.

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Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Kazanın ardından Çin Sivil Havacılık İdaresi de, Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatını verdi.

Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi kararın sebebini "Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans" olarak açıkladı.

Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 96 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Cayman Airways de 737-8 MAX tipi iki uçağının operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

American Airlines ise geçtiğimiz 8 Mart tarihinde filosundaki 14 adet 737-800 tipi uçağı iyileştirme için geçici olarak operasyon dışında tutacağını duyurmuştu.

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