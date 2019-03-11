Tüm Dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor

Facianınn ardından açıklamalar peş peşe geldi. Etiyopya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından... Etiyopya'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından hava yolu şirketleri peş peşe kararını duyurdu. Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmese de Etiyopya Hava Yolları, filosundaki tüm Boeing 737-8 MAX tipi uçakların operasyonlarını durdurma kararı aldı. Kazanın ardından Çin Sivil Havacılık İdaresi de, Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatını verdi. Çin Sivil Havacılık İdaresi kararın sebebini 'Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans' olarak açıkladı. Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 96 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor. Cayman Airways de 737-8 MAX tipi iki uçağının operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. American Airlines ise geçtiğimiz 8 Mart tarihinde filosundaki 14 adet 737-800 tipi uçağı iyileştirme için geçici olarak operasyon dışında tutacağını duyurmuştu.