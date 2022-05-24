Giriş Tarihi: 24.05.2022 22:34
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
22:34
Tunç Soyer'den Yunanistan'a ziyaret! Zamanlama manidar: "Dost olmak konusunda anlaştık"
Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde ABD kongresinde skandal açıklamalarda bulunmuştu. Miçotakis isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmiş, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti. Miçotakis'in haddini aşan açıklamalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki göstermiş "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" demişti. Yaşananların yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,Yunanistan'ı ziyaret etti. Soyer'i kapıda karşılayan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, haddi aşan sözler sarf etti.