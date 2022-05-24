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Haberler Galeri Tunç Soyer'den Yunanistan'a ziyaret! Zamanlama manidar: "Dost olmak konusunda anlaştık"
Giriş Tarihi: 24.05.2022 22:34 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 22:34

Tunç Soyer'den Yunanistan'a ziyaret! Zamanlama manidar: "Dost olmak konusunda anlaştık"

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde ABD kongresinde skandal açıklamalarda bulunmuştu. Miçotakis isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmiş, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti. Miçotakis'in haddini aşan açıklamalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki göstermiş "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" demişti. Yaşananların yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,Yunanistan'ı ziyaret etti. Soyer'i kapıda karşılayan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, haddi aşan sözler sarf etti.

Tunç Soyer’den Yunanistan’a ziyaret! Zamanlama manidar: Dost olmak konusunda anlaştık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında,Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye'ye F-16 satmayın çıkışına tepki göstermiş "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan'a gitti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Soyer'i kapıda karşılarken haddi aşan sözler sarf etti.

Tunç Soyer’den Yunanistan’a ziyaret! Zamanlama manidar: Dost olmak konusunda anlaştık

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'ı ziyaret etti. Atina Belediyesi'ni ziyaret eden Soyer'i Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis kapıda karşıladı.

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Tunç Soyer’den Yunanistan’a ziyaret! Zamanlama manidar: Dost olmak konusunda anlaştık

SAMİMİ POZLAR

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Tunç Soyer ile çekilen samimi fotoğraflarını paylaşan Bakoyannis, haddini aşan sözler sarf etti.

Tunç Soyer’den Yunanistan’a ziyaret! Zamanlama manidar: Dost olmak konusunda anlaştık

Bakoyannis "Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız. Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer’den Yunanistan’a ziyaret! Zamanlama manidar: Dost olmak konusunda anlaştık

Bakoyannis sözlerini "İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran Yerel Yönetim temsilcileri olarak bizler için yük olan bir sorumluluktur." şeklinde sürdürdü.

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