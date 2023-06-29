Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz’den skandal karar! Hollanda’da ‘Başörtüsü yasağı’ İzin verenlere gözdağı

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI, 2017 YILINDA BAŞLADI

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam ve Arnhem gibi bazı kentlerde, belediye meclisleri BOA'ların başörtüsü, yarmulke veya diğer dini veya siyasi simgeleri taşıyabileceğine karar vermişti.

Hollanda polisinde başörtüsü tartışması, 2017 yılında dönemin Amsterdam Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg'in açıklamaları ile başladı.

Göçmen kökenli polis memurlarının sayısının arttırılmasını isteyen Aalbersberg, İngiltere, Kanada ve İsveç'te olduğu gibi Hollanda'da da üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini istedi.