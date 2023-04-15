Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...

Teknik aşamaların tamamlanması ile birlikte Avrupa'da iki ülkeye daha yalnızca kimlikle gitmek mümkün olabilecek. Öte yandan çok sayıda ülke için ise tek ihtiyacınız pasaport... İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesi...