Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:13
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
14:13
Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...
Türk vatandaşlarının yalnızca kimlikle gidebileceği ülkelerin yanı sıra vize ihtiyacı olmadan pasaportla seyahat edebileceği çok sayıda ülke bulunuyor. Teknik aşamaların tamamlanmasıyla iki ülkenin daha Türk vatandaşlarına kimlikle seyahat imkanı tanıyacağı bilinirken Türk vatandaşlarının kimlikle ve vizesiz seyahat edebileceği ülkeleri derledik...