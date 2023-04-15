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Haberler Galeri Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 14:13

Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...

Türk vatandaşlarının yalnızca kimlikle gidebileceği ülkelerin yanı sıra vize ihtiyacı olmadan pasaportla seyahat edebileceği çok sayıda ülke bulunuyor. Teknik aşamaların tamamlanmasıyla iki ülkenin daha Türk vatandaşlarına kimlikle seyahat imkanı tanıyacağı bilinirken Türk vatandaşlarının kimlikle ve vizesiz seyahat edebileceği ülkeleri derledik...

Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...

Teknik aşamaların tamamlanması ile birlikte Avrupa'da iki ülkeye daha yalnızca kimlikle gitmek mümkün olabilecek. Öte yandan çok sayıda ülke için ise tek ihtiyacınız pasaport... İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesi...

Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir! İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi...

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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