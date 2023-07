Adı, Mali Eylem Görev Gücü. (Financial Action Task Force- FATF) 1989 yılında kurulan hükümetler arası bir organizasyon ve Türkiye de 1991'den beri üyesi. Çalışmalarını Paris'teki OECD (Organisation For Economic Cooperation and Development- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) merkezinde yürütse de OECD ile organik bağı bulunmamakta.