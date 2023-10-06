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Haberler Galeri Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 22:10

Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

Eşi ABD'li Senatör Bob Menendez ile rüşvet almakla suçlanan Nadine Arslanian Menendez'in 2018 yılında araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturmanın usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğine ilişkin inceleme başlatıldı. New York Güney Bölge Federal Savcılığının kazaya ilişkin iddianamesinde, Menendez'in halihazırdaki rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşmasına yer verildi. İddianamede, Menendez'in kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı Hana'nın, bir süre sonra Menendez'e lüks bir araba tedarik ettiği kaydedildi.

AA
Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

New York Times'ın konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, New Jersey Başsavcılığı, Senatör Menendez'in eşi Nadine Arslanian Menendez'in 2018'de karıştığı ölümcül trafik kazasına ilişkin soruşturmanın düzgün yürütülüp yürütülmediğini incelemek için Bergen bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına el koydu.

Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

Başsavcılık, olaydan yaklaşık 5 yıl sonra Bogota Polis Departmanı ve Bergen Bölge Savcılığı tarafından kazayla ilgili hazırlanan tüm kayıtları inceleyecek.

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Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

"NorthJersey.com" adlı haber sitesi 4 Ekim'de, Nadine Arslanian Menendez'in 2018'te araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiğinin ve Menendez'in olayda kusursuz bulunduğunun yer aldığı polis kayıtlarını yayımlamıştı.

Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

Kayıtların ortaya çıkmasının ardından kazada hayatını kaybeden Richard Koop'un yakınlarının uzun süredir yetersiz olduğunu ileri sürdüğü soruşturma ile ilgili yeni soru işaretleri gündeme gelmişti.

Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

KUSURSUZ OLDUĞUNA HÜKMEDİLMİŞTİ

New Jersey eyaletinin Bogota bölgesinde 12 Aralık 2018'de gelen kaza ihbarı üzerine Bogota Polisi olay yerine giderek, Menendez'in arabasıyla çarptığı Richard Koop adlı kişinin ağır yaralı olduğunu tespit etmişti. Hastaneye kaldırılan Koop, hayatını kaybetmişti.

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