Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

New York Times'ın konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, New Jersey Başsavcılığı, Senatör Menendez'in eşi Nadine Arslanian Menendez'in 2018'de karıştığı ölümcül trafik kazasına ilişkin soruşturmanın düzgün yürütülüp yürütülmediğini incelemek için Bergen bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına el koydu.