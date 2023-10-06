Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 22:10

Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez ve eşinin skandallarında yeni detaylar: Ölümlü kaza sonrası lüks araba! Şok mesajlar ortaya çıktı

Eşi ABD'li Senatör Bob Menendez ile rüşvet almakla suçlanan Nadine Arslanian Menendez'in 2018 yılında araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturmanın usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğine ilişkin inceleme başlatıldı. New York Güney Bölge Federal Savcılığının kazaya ilişkin iddianamesinde, Menendez'in halihazırdaki rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşmasına yer verildi. İddianamede, Menendez'in kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı Hana'nın, bir süre sonra Menendez'e lüks bir araba tedarik ettiği kaydedildi.