Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Giriş Tarihi: 02.03.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 08:07

Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor

Türkiye, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek ve mazlumların acılarına çare olmak için hamlelerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 12 uçak ve 6 gemiyle Gazze'ye yardım ulaştırıldı. Refah'ta kurulan aşeviyle yaşam mücadelesi veren Gazzelilere destek olduklarını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, ramazan öncesinde büyük bir yardım gemisinin bölgeye gönderileceğini söyledi.

Muhammed UZUN
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
SON DAKİKA