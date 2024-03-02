Giriş Tarihi: 02.03.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
08:07
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Türkiye, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek ve mazlumların acılarına çare olmak için hamlelerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 12 uçak ve 6 gemiyle Gazze'ye yardım ulaştırıldı. Refah'ta kurulan aşeviyle yaşam mücadelesi veren Gazzelilere destek olduklarını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, ramazan öncesinde büyük bir yardım gemisinin bölgeye gönderileceğini söyledi.