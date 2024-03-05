Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

BAĞIMSIZ FİLİSTİN



Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasının ardından, ihtilafa müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılabilmesi hususunda atılabilecek adımlar görüşülecek.



