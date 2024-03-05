Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da görüşecek. Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye tarafından verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek, akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm sağlanacak. Gazze'deki gelişmelerin yanısıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki güncel durum ele alınacak. İnsani yardım operasyonları da ele alınacak. BAĞIMSIZ FİLİSTİN RAMAZAN ÖNCESİ HAREM-İ ŞERİF Ramazan ayına girerken İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik olası tek taraflı adımları görüşülecek. Görüşmelerde Filistinliler arası iç uzlaşının önemi ve bu konuda gelinen aşama değerlendirilecek. ADALET DİVANI SÜRECİ İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI TİKA, AFAD ve Kızılay gibi kurumlar, Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Abbas'la gerçekleştirilen görüşmelerde insani yardım operasyonları da gündeme gelecek. TAVİZSİZ VE KARARLI TUTUM Türkiye, Filistinli sivillere karşı işlenen suçlarda kimin sorumluluğu varsa bunların tüm ilgili mekanizmalar işletilerek uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini savundu. Öte yandan Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla Kahire'de yürütülen, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakereler de sürüyor.