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Haberler Galeri Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor
Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 06:59

Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bugün Türkiye'de olacak. Başkan Erdoğan ile görüşmede İsrail zulmünün durdurulmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım operasyonları görüşülecek.

BETÜL USTA
Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da görüşecek.

Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye tarafından verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek, akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm sağlanacak.

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Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Gazze'deki gelişmelerin yanısıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki güncel durum ele alınacak. İnsani yardım operasyonları da ele alınacak.

Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

BAĞIMSIZ FİLİSTİN

Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasının ardından, ihtilafa müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılabilmesi hususunda atılabilecek adımlar görüşülecek.

Türkiye ramazan öncesi Gazze için devrede! Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

RAMAZAN ÖNCESİ HAREM-İ ŞERİF

Görüşmelerde Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki güncel durum da ele alınacak.

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