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Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 16:20

Türkiye seçimlerine skandal saldırı! Sözde demokrasi savunucusu ABD’nin yayın organından küstah suçlama

Son dakika haberleri… Dünya tarafından yakından takip edilen Türkiye seçimlerine oldukça az bir zaman kaldı. 14 Mayıs için geri sayım sürerken "istediklerimizi yaptırırız" düşüncesiyle 7'li koalisyona desteğini esirgemeyen kimi küresel güçler, uluslararası basın yoluyla da algı operasyonlarına devam ediyor. Seçimlere dünya çapındaki en yüksek katılım oranıyla giden Türkiye'nin "adil olmayan bir süreç" yürüttüğü gibi skandal ve gerçek dışı haberler servis eden Batı medyası furyasına bu kez ABD'li Foreign Policy dahil oldu.

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Türkiye seçimlerine skandal saldırı! Sözde demokrasi savunucusu ABD’nin yayın organından küstah suçlama

Son dakika haberleriTürkiye, tarihinin en önemli seçimleri için geri sayıyor. Geçtiğimiz yıllar içinde edindiği bölgesel ve küresel yeri nedeniyle uluslararası ölçekte takip edilen Türkiye seçimleri, dünya gündeminden de düşmüyor.

Türkiye seçimlerine skandal saldırı! Sözde demokrasi savunucusu ABD’nin yayın organından küstah suçlama

Askeri teknoloji, savunma sanayisi ve enerji alanlarında izlediği tam bağımsızlık politikasının meyvelerini toplayan Türkiye, dış siyasette attığı adımlarla da önemli ilerlemeler kaydetti. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güçlü bir konum edinen, dışa bağımlılığını sona erdiren, Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenerek barış diplomasisi konusunda büyük başarı gösteren Türkiye, diğer tarafta terör ve teröre destek konusundaki kararlı duruşu ile birçok devlet için aşılmaz bir engel haline gelmiş durumda.

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Türkiye seçimlerine skandal saldırı! Sözde demokrasi savunucusu ABD’nin yayın organından küstah suçlama

İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Terör örgütleriyle çıkar ilişkisi yürüten Batılı devletler, yönetilmesi kolay olan 7'li koalisyona destek için dört bir koldan çalışıyor. Türkiye'ye yaptırım uygulayamayan kimi Batılı devletler, çareyi iç siyasete müdahale etmekte ve destek verdikleri 7'li koalisyonla Türkiye üzerinde söz sahibi olmaya çalışmakta buluyor. Bunun en önemli araçlarından biri ise uluslararası medyada seçim sürecine yönelik itibarsızlaştırma çalışmalarında bulunmak.

Türkiye seçimlerine skandal saldırı! Sözde demokrasi savunucusu ABD’nin yayın organından küstah suçlama

SKANDAL YAZI

14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden yayın organlarından ABD'li Foreign Policy, skandal ifadelerle dolu bir analize imza attı. Analizi, "Türkiye seçimleri adil ya da bağımsız olmayacak" başlığıyla servis eden FP, 14 Mayıs'ın Türkiye'nin on yıllardır yaşayacağı en önemli seçim olacağı yorumuna yer verdi.

Türkiye seçimlerine skandal saldırı! Sözde demokrasi savunucusu ABD’nin yayın organından küstah suçlama

KORKU POMPALIYORLAR

Türkiye'deki seçim sürecinin "demokratik olmadığı" mesajlarıyla dolu olan yazıda oylamanın ikinci tura kalması halinde ülkede kaos ortamının oluşacağı kehaneti de yer aldı.

Seçim öncesi atmosferin gergin ve korkutucu olduğunu iddia eden FP, 14 Mayıs yaklaştıkça durumun kasırgaya dönüşebileceğini söyleyerek sık sık korku ve kriz atmosferi yaratmaya çalışan küresel çetenin sözcülüğünü yinelemiş oldu.

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