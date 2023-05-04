Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 16:20

Türkiye seçimlerine skandal saldırı! Sözde demokrasi savunucusu ABD’nin yayın organından küstah suçlama

Son dakika haberleri… Dünya tarafından yakından takip edilen Türkiye seçimlerine oldukça az bir zaman kaldı. 14 Mayıs için geri sayım sürerken "istediklerimizi yaptırırız" düşüncesiyle 7'li koalisyona desteğini esirgemeyen kimi küresel güçler, uluslararası basın yoluyla da algı operasyonlarına devam ediyor. Seçimlere dünya çapındaki en yüksek katılım oranıyla giden Türkiye'nin "adil olmayan bir süreç" yürüttüğü gibi skandal ve gerçek dışı haberler servis eden Batı medyası furyasına bu kez ABD'li Foreign Policy dahil oldu.