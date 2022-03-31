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Haberler Galeri Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi
Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 07:18

Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin sonlanması için yürüttüğü barış diplomasisiyle dünyaya ders verdi. Gerilimi artıran ABD Başkanı Biden ise İstanbul müzakereleri sonrası Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede desteğini kaybetti. Biden'ın Putin'e "kasap" demesine çıkışan Macron, görüşme sonrası Rus lideri arayarak diplomasiye yöneldi

Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Müzakerelerin Türkiye'ye alınması hem savaşın tarafları hem de dünya siyaseti tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'deki görüşmeler sonrası Ukrayna tarafı "Ruslar bizi ilk kez ultimatom vermeden dinledi" derken Rus tarafı da masada olmaktan memnun olduklarını ve 2 bölgede saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. Son gelişmeler dünya medyası ve uluslararası siyasette geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin batıya adeta diploması ve demokrasi dersi vermesi gündem oldu.

Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi

ABD Başkanı Joe Biden, İstanbul müzakerelerinden çıkan sonucu değerlendirmek üzere önceki akşam Avrupa'daki partnerleri olan İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'ya 'Quint Beşlisi' toplantısı için davette bulundu. Telefon bağlantısıyla yapılan toplantıda müzakerelerin yanı sıra gıda güvenliği, göçmenler gibi krizin tüm sonuçları ele alındı.

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Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi

PUTİN'E KASAP DEME TARTIŞMASI

1 saat süren toplantıya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Biden'ın Putin için "kasap" sıfatını kullanmasına karşı çıkması damgasını vurdu. Macron, toplantıda daha önce gazetecilere söylediği sözleri tekrarlayarak "Ben Putin'e kasap demeyeceğim. Sözlerde ve eylemlerde gerilim artırılmamalı. Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz" dedi.

Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi

PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

1 saat süren toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus lider Putin'i aradı. 1 saati aşkın süren telefon görüşmesinde İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları konuşuldu.

Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi

SON DAKİKA | PUTİN: İSTANBUL'DA İLERLEME OLDU

Görüşme sonrası Elysee diplomatları, "Putin, müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi. Ukrayna güvenlik garantileri istiyor. Bu konuyu Ruslar ve Ukraynalılar tartışmalı. Bu aşamada tartışma iki taraf arasında sürüyor. Biz Ukrayna'yı desteklediğimizi zaten belirtiyoruz" dedi.

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