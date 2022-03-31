Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
07:18
Türkiye, yangına körükle giden Batı’ya diplomasi dersi verdi
Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin sonlanması için yürüttüğü barış diplomasisiyle dünyaya ders verdi. Gerilimi artıran ABD Başkanı Biden ise İstanbul müzakereleri sonrası Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede desteğini kaybetti. Biden'ın Putin'e "kasap" demesine çıkışan Macron, görüşme sonrası Rus lideri arayarak diplomasiye yöneldi