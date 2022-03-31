Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Müzakerelerin Türkiye'ye alınması hem savaşın tarafları hem de dünya siyaseti tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'deki görüşmeler sonrası Ukrayna tarafı "Ruslar bizi ilk kez ultimatom vermeden dinledi" derken Rus tarafı da masada olmaktan memnun olduklarını ve 2 bölgede saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. Son gelişmeler dünya medyası ve uluslararası siyasette geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin batıya adeta diploması ve demokrasi dersi vermesi gündem oldu.