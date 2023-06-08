Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana iki ülke arasında diyalog sağlamak için adımlar atan Türkiye, başarılı arabulucu rolüyle küresel siyaset sahnesinde büyük takdir topluyor. Her iki ülkeyle de olumlu ilişkiler yürüterek barış diplomasisi hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye, dün yeni bir adımla dünya gündemine oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündemine ilk sıradan girdi.