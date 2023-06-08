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Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 10:12

Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana iki ülke arasında diyalog sağlamak için adımlar atan Türkiye, başarılı arabulucu rolüyle küresel siyaset sahnesinde büyük takdir topluyor. Her iki ülkeyle de olumlu ilişkiler yürüterek barış diplomasisi hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye, dün yeni bir adımla dünya gündemine oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündemine ilk sıradan girdi.

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Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

Son dakika haberi: Türkiye son yıllarda küresel siyasette oluşturduğu yerini giderek güçlendiriyor. Özellikle küresel siyasette attığı önemli adımlarla çok konuşulan Türkiye, Rusya Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte önemli bir aktör haline geldi. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlanmasına, yürütülmesine ve uzatılmasına önayak olan Türkiye, her iki ülkeyle de sağlıklı ve yapıcı bir diyalog kuran tek NATO üyesi ülke olarak da kendinden söz ettiriyor.

Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

DİPLOMATİK KÖPRÜLERİ KURAN ÜLKE

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle geçtiğimiz günlerde yaşanan Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılması, büyük bir insani felakete yol açtı.

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Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

Ukrayna'nın güneyinde bulunan, Rusya kontrolündeki Herson bölgesiki baraj tahrip edildi ve sular serbest kaldı. Ukrayna ordusu ve NATO, Rusya'yı 'barajı havaya uçurmakla' suçladı. Kremlin ise olaydan Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu. Nova Kakhovka barajının yıkılması 1986'daki Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırılıyor.

Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

ERDOĞAN'IN GİRİŞİMLERİ SES GETİRDİ

Felaketin boyutları tartışılırken, Türkiye'den bir kez daha dikkat çeken bir adım geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İlk olarak Zelenskiy ile konuşan Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

KAPSAMLI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ

Görüşmede, patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceği ifade edildi. Putin ile yapılan görüşmede ise patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade edildi.

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