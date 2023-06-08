Türkiye’nin barış diplomasisi dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın adımları umudu arttırdı

Son dakika haberi: Türkiye son yıllarda küresel siyasette oluşturduğu yerini giderek güçlendiriyor. Özellikle küresel siyasette attığı önemli adımlarla çok konuşulan Türkiye, Rusya Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte önemli bir aktör haline geldi. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlanmasına, yürütülmesine ve uzatılmasına önayak olan Türkiye, her iki ülkeyle de sağlıklı ve yapıcı bir diyalog kuran tek NATO üyesi ülke olarak da kendinden söz ettiriyor.