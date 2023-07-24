Türkiye’nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya’da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...

TEK ÜLKENİN ÇÖZEBİLECEĞİ BİR SORUN DEĞİL, ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GEREK

Ankara, göçün kaynağında engellenmesi gerektiğini ve bunun için en kesin yolun uluslararası adaletsizliğin sona ermesinden geçtiğini savunuyor. Türkiye, düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelerindeki durumlarının iyileştirilmesi, insanlık onuruna yakışır, uluslararası standartlara uygun ve gönüllülük temelinde göç ettikleri ülkeye dönüşlerinin sağlanması gerekliliğine vurgu yapıyor. Düzensiz göçle mücadelenin ülkelerin kendi başlarına kaderlerini tayin edebileceği bir mesele olmanın ötesine geçmesinden hareketle, Ankara, ikili, bölgesel ve küresel gruplar oluşturarak düzensiz göçle mücadele ediyor. Düzensiz göç konusunda daha etkin ve verimli çalışmak için birçok ulusal ve uluslararası kurumla işbirliği yapılıyor.