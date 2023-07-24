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Haberler Galeri Türkiye'nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya'da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:33

Türkiye'nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya'da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...

İtalya Dışişleri Bakanlığı, geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da kalkınma ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası bir süreç başlatma amacıyla dün Roma'da "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na ev sahipliği yaptı. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Türkiye, 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle konferansta Türkiye'nin konuya bakış açısı dünyanın yakın merceğindeydi.

BETÜL USTA
Türkiye’nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya’da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...

TEK ÜLKENİN ÇÖZEBİLECEĞİ BİR SORUN DEĞİL, ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GEREK

Ankara, göçün kaynağında engellenmesi gerektiğini ve bunun için en kesin yolun uluslararası adaletsizliğin sona ermesinden geçtiğini savunuyor. Türkiye, düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelerindeki durumlarının iyileştirilmesi, insanlık onuruna yakışır, uluslararası standartlara uygun ve gönüllülük temelinde göç ettikleri ülkeye dönüşlerinin sağlanması gerekliliğine vurgu yapıyor. Düzensiz göçle mücadelenin ülkelerin kendi başlarına kaderlerini tayin edebileceği bir mesele olmanın ötesine geçmesinden hareketle, Ankara, ikili, bölgesel ve küresel gruplar oluşturarak düzensiz göçle mücadele ediyor. Düzensiz göç konusunda daha etkin ve verimli çalışmak için birçok ulusal ve uluslararası kurumla işbirliği yapılıyor.

Türkiye’nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya’da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...

ANKARA İLE ROMA'NIN ORTAK SINAMASI

Türkiye ile müttefiki ve stratejik ortağı İtalya ile karşılaşılan ortak sınamaların başında düzensiz göç ve kalkınma konusu geliyor. Bu konuda önemli paydaşları bir araya getiren konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynağında durdurulması için atılabilecek adımlar ele alındı.

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Türkiye’nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya’da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...

Konferansta tarım, enerji, altyapı, eğitim-öğretim, sağlık hizmeti ve su-hijyen gibi altı ana sektördeki projelerin ortak planlanması ve uygulanması yoluyla göç yönetimi görüşüldü. İnsan kaçakçılığıyla mücadele ve devletler arasında yeni bir işbirliği modeliyle ekonomik kalkınmayı teşvik edici konular masaya yatırıldı.

Türkiye’nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya’da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...

SOMUT TAAHHÜTLERLE YILLARA YAYILAN SÜREÇ

Konferansa, Akdeniz'in güney kıyısındaki devlet başkanları, Orta Doğu ve Körfez liderleri, Avrupa Birliği kurumları ile uluslararası finans kurumlarının başkanları katılım gösterdi. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Giorgia Meloni'nin girişimiyle düzenlenen konferansın İtalya'nın bir dış politika girişimi olduğu ve katılan ülkelerin kalkınma ve göç konularında somut taahhütleriyle beraber yıllara yayılan bir süreci başlatma amacı taşıdığı ifade edildi.

Türkiye’nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya’da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...

ERDOĞAN VİLNİUS'TA MELONİ İLE GÖÇ KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya gelmiş; bu görüşmede göç sorunu önemli bir başlık olarak masaya yatırılarak, Libya krizinin çözümünü kolaylaştırmak için birlikte çalışma ihtiyacı vurgulanmıştı.

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