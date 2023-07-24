Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
07:33
Türkiye'nin tavrı dünyanın yakın merceğinde: Düzensiz göç İtalya'da konuşuldu! Tek bir noktaya dikkat çekildi...
İtalya Dışişleri Bakanlığı, geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da kalkınma ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası bir süreç başlatma amacıyla dün Roma'da "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na ev sahipliği yaptı. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Türkiye, 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle konferansta Türkiye'nin konuya bakış açısı dünyanın yakın merceğindeydi.