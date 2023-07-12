Türkiye’ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş! Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dünya tek bir şeyi konuşuyor

Dünya, Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğine gözünü dikmiş durumda. Dün akşam gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesi uluslararası ajansları bir hayli meşgul etti. Görüşmenin ardından ABD'nin F-16 meselesine 'kayıtsız şartsız' yeşil ışık yakmasını ise bazı kesimler olumsuzlukla karşıladı. Politico gibi ajanslar Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez gibi isimleri öne sürerek, "Henüz onay verilmedi ve satılmadı" açıklamasında bulundu. Öte yandan İngiliz ve Yunan basını ise F-16'lara resmen yeşil ışık yakıldığından bahsetti.