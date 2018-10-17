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ürperten li yerler!

in hakim olduğu bu yerler ürperten hikayelere sahip. Birçok kişinin gitmeye cesaret edemediği yerler...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 17:08
Tüyler ürperten gizemli yerler!

Bu yerler hikayeleriyle birlikte da oldukça konuşuldu.

Tüyler ürperten gizemli yerler!

Polonya'nın kuzeybatısında yer alan Crooked Ormanı, yaklaşık 400 çam ağacından oluşuyor.

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Tüyler ürperten gizemli yerler!

Ama bu orman bildiğiniz ormanlara benzemiyor. Crooked Ormanı'nın çok ilginç bir özelliği var.

Tüyler ürperten gizemli yerler!

Bu ormandaki çam ağaçlarının gövdeleri, köklerinden itibaren 90 derecelik bir açı ile bükülerek uzamış.

Tüyler ürperten gizemli yerler!

O bölgede yaşayanlar, ağaçların 10 yaşından sonra bükülerek uzadığını söylüyor.

Tüyler ürperten gizemli yerler!

Yapılan araştırmalar sonucu ne insan ne de makine etkeninin ağaçları bu hale getirdiği tespit edildi.

Tüyler ürperten gizemli yerler!

Birçok araştırma yapılmasına rağmen, ağaçların eğriliği hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamamış. Kimileri ise bu durumun doğaüstü varlıklar tarafından yapıldığını iddia ediyor.

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