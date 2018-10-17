Tüyler ürperten gizemli yerler!

Gizemin hakim olduğu bu yerler tüyler ürperten hikayelere sahip. Birçok kişinin gitmeye cesaret edemediği korkutucu yerler... Bu yerler hikayeleriyle birlikte sosyal medyada oldukça konuşuldu. Polonya'nın kuzeybatısında yer alan Crooked Ormanı, yaklaşık 400 çam ağacından oluşuyor. Ama bu orman bildiğiniz ormanlara benzemiyor. Crooked Ormanı'nın çok ilginç bir özelliği var. Bu ormandaki çam ağaçlarının gövdeleri, köklerinden itibaren 90 derecelik bir açı ile bükülerek uzamış. O bölgede yaşayanlar, ağaçların 10 yaşından sonra bükülerek uzadığını söylüyor. Yapılan araştırmalar sonucu ne insan ne de makine etkeninin ağaçları bu hale getirdiği tespit edildi. Birçok araştırma yapılmasına rağmen, ağaçların eğriliği hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamamış. Kimileri ise bu durumun doğaüstü varlıklar tarafından yapıldığını iddia ediyor.